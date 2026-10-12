Un lunes con precipitaciones y hasta 18 grados

El lunes tendrá lluvias aisladas por la mañana y chaparrones durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40%.

Las precipitaciones marcarán el pronóstico de este lunes 12 de octubre en Comodoro Rivadavia. Para la mañana se esperan lluvias aisladas y una temperatura de 10°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 18°C, con posibles chaparrones.

Durante la noche continuará la posibilidad de chaparrones y la temperatura bajará a 14°C. En las tres franjas del día, la probabilidad de precipitación será del 10 al 40%.

El viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, y ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Por la noche disminuirá a entre 7 y 12 km/h.

El martes 13 seguirá la posibilidad de chaparrones durante la madrugada, la mañana y la tarde, con probabilidades del 10 al 40%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la posibilidad de precipitaciones descenderá al 0-10%. Las temperaturas previstas irán de los 9°C por la mañana a los 16°C por la tarde.

Para el miércoles 14 se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada, con una probabilidad del 10 al 40%. La temperatura será de 9°C en la franja de madrugada y mañana, y de 16°C por la tarde y la noche. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h y cambiará del este al norte.