El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia. Las ráfagas podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

Miércoles con 23 grados, pero el viento volverá a ganar protagonismo

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 25 de noviembre una jornada con temperaturas agradables, aunque el viento volverá a hacerse sentir con fuerza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 23°C y se esperan ráfagas de hasta 69 km/h, principalmente durante la segunda mitad del día.

El cielo presentará nubosidad variable y no se prevén precipitaciones en ninguno de los tres períodos de la jornada. El viento, en cambio, mantendrá una presencia constante, con mayor intensidad durante la tarde.

Durante las primeras horas del miércoles, la temperatura rondará los 9°C y el cielo estará algo nublado. El viento soplará desde el sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

A pesar de las condiciones ventosas, el pronóstico no anuncia lluvias, por lo que la jornada comenzará con tiempo estable.

Por la tarde, máxima de 23 grados y ráfagas intensas

La temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 23°C durante la tarde, el momento más cálido del día. El cielo estará parcialmente nublado, mientras que el viento rotará hacia el oeste y mantendrá velocidades de entre 32 y 41 km/h.

Sin embargo, las ráfagas se intensificarán y podrían alcanzar valores de entre 60 y 69 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el tiempo durante la noche?

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 20°C y el cielo continuará parcialmente nublado.

El viento seguirá soplando desde el oeste, aunque su velocidad sostenida disminuirá a valores de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas, en cambio, podrían mantenerse entre los 60 y 69 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.