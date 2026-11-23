El aviso rige desde el mediodía del lunes hasta la noche del martes. Los vientos serán del oeste o sudoeste, con velocidades de entre 40 y 70 km/h en la zona bajo alerta.

El viento del oeste se intensificará este lunes. Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con 11 °C y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la tarde, la temperatura llegará a 20 °C y las ráfagas se ubicarán entre 79 y 87 km/h. Ese rango se mantendrá durante la noche, cuando el viento sostenido aumente a entre 51 y 59 km/h y la temperatura baje a 14 °C. El cielo estará parcialmente nublado desde la tarde y la probabilidad de precipitaciones será de hasta el 10 % por la noche.

La madrugada del martes concentrará la mayor probabilidad de lluvia, con chaparrones previstos y una chance de precipitaciones de entre el 10 y el 40 %. La temperatura será de 9 °C y el viento soplará del sudoeste a entre 51 y 59 km/h, con ráfagas de 79 a 87 km/h. Por la mañana se mantendrá la intensidad del viento, con cielo parcialmente nublado, 13 °C y hasta un 10 % de probabilidad de lluvia.

La tarde del martes estará ventosa, con 17 °C y viento del sudoeste de entre 32 y 41 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura bajará a 13 °C y el viento rotará al oeste, con velocidades de entre 42 y 50 km/h. Las ráfagas seguirán entre 79 y 87 km/h durante ambos tramos, con un 0 % de probabilidad de precipitaciones.

El miércoles, la temperatura pasará de 9 °C en la madrugada y la mañana a 24 °C en la tarde y la noche. El viento se mantendrá entre 32 y 41 km/h y rotará del sudoeste al oeste. Las ráfagas pasarán de 51 a 59 km/h en la primera parte del día a 70 a 78 km/h en la segunda. El cielo estará ligeramente nublado al comienzo y algo nublado hacia la tarde, con un 0 % de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.