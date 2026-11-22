Tres efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron por resistencia a la autoridad a una joven que quería subir con su perro al subte en la estación Castro Barros. La chica, identificada como Rocío, permaneció arrestada durante más de 12 horas en una alcaldía porteña y fue liberada el sábado.

El incidente comenzó apenas pasadas las 17 del viernes, cuando la mujer intentó subir a la estación del barrio de Almagro con su mascota atada con la correa. Según la Ley N° 5687, está permitido viajar con mascotas únicamente los sábados a partir de las 13, domingos y feriados y dentro de un canil. Por este motivo, el personal de seguridad le pidió que se bajara de la formación. Ella, en principio, se habría negado.

El video que dio a conocer la detención, grabado por otra mujer que se encontraba en la estación, mostró cómo dos policías hombres agarran de los brazos a la joven, mientras una mujer policía observa la situación. Entre gritos y forcejeos, le sacaron la correa del perro y la empujaron contra una esquina para tratar de colocarle las esposas.

Mientras transcurría la situación, uno de los policías se arrodilló y le dijo al oído que lo había escupido en la cara y ahora “era una delincuente”. La testigo le advirtió que lo había escuchado y que lo estaba filmando. El hombre reaccionó inmediatamente y respondió de forma agresiva: “Es un delincuente. Soy el oficial González y me agredió, eso es un delito”. Ella le replicó que la joven lo escupió y que eso “no era una agresión”.

Cuando la joven trató de comunicarse con alguien con el teléfono que llevaba en la mano, el policía que se había identificado como González la empujó y le exigió: “Largá el teléfono”. Acto seguido, los policías la pusieron de rodillas contra una pared. “Pará, por favor. Ayuda, ayúdenme”, exclamó Rocío. “No sé por qué estás haciendo todo este escándalo...”, le dijo la mujer policía.

“¿Por qué así? Paren un poco. Oficial, pare, la va a lastimar", dijo la persona que grababa la situación. La joven suplicó que la dejaran guardar sus objetos personales y peleó para que no la agarraran de los brazos, por lo que los dos policías procedieron a tirarla contra el piso. “Pará, mi perra... Pará, no soy un delincuente”, gritó la detenida.

La filmación continuó una vez que fue esposada. En ese momento, la mujer negó haber escupido al oficial frente a las acusaciones de sus compañeros. Según confirmó La Nación, fue detenida por atentado y resistencia a la autoridad, ya que las autoridades de seguridad aseguraron que insultó y escupió a un oficial además de negarse a descender del subte.

La Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Santiago Lipera, ordenó que fuera liberada el sábado apenas pasadas las 14, tras pasar más de 12 horas arrestada. Ahora, y según establece el Código Penal, la pena prevista para este tipo de acusaciones puede ir desde 15 días hasta un año de cárcel, y será determinada por la Justicia.

El accionar de la Policía de la Ciudad fue duramente criticado en redes sociales y por distintos personajes del arco político. Uno de ellos fue el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Nicolás del Caño, que repudió lo sucedido y apuntó contra el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Todo el repudio a Jorge Macri y su intento de estado policial en la Ciudad. ¡Detuvieron de manera brutal a una mujer en el subte por querer viajar con su mascota! Detienen laburantes del subte, vendedores ambulantes y desalojan familias. Hay que pararle la mano a este facho", escribió en X.