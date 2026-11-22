El grupo importará el atún ya enlatado. Según la empresa, el cierre alcanza a 75 trabajadores, que podrán optar por un traslado fuera de la ciudad o por la indemnización. El martes habrá una audiencia en La Plata para formalizar las condiciones.

La lata de atún que corona la fachada de La Campagnola identifica desde el puerto a la fábrica donde, hasta hace unas semanas, se procesaba la caballa que traía la flota y se fileteaba, cocinaba y envasaba el atún que llegaba congelado del exterior. El jueves 19 de noviembre, Arcor confirmó el cierre definitivo de la planta. La marca seguirá en las góndolas argentinas con atún elaborado y envasado en el país proveedor.

La decisión llegó tras varias semanas de inactividad. A fines de octubre, la empresa había suspendido temporalmente a unos 60 operarios por las dificultades para conseguir caballa y la acumulación de existencias de atún. Arcor atribuyó el cierre a la caída en la provisión de caballa y a los cambios en el comercio internacional del atún, que, según explicó, volvieron inviable sostener la fábrica.

Durante décadas, las conserveras argentinas compraron atún congelado principalmente en Ecuador y lo procesaron en el país. Ese esquema perdió competitividad frente a los grandes centros productores, que elaboran la conserva en origen y la venden lista para las góndolas. Con el cierre, la planta de la avenida Tomás A. Edison y Magallanes dejará de operar sus dos líneas de producción.

TRASLADO E INDEMINIZACIONES

Arcor informó que la medida afecta a 75 empleados. El sindicato estima que son cerca de 80, entre operarios y administrativos. La compañía ofreció reubicaciones en otras fábricas del grupo, todas fuera de Mar del Plata.

“Tenemos toda la vida armada acá. ¿Quién va a ir a Córdoba o a San Luis, con un desarraigo de la familia?”, planteó el delegado Daniel Maggio en Radio 750.

El viernes, la empresa se comprometió verbalmente a pagar la indemnización completa a quienes decidan quedarse en la ciudad. Cristina Ledesma, del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), explicó que el gremio reclama que el cálculo se haga sobre el mejor salario mensual de cada trabajador. La audiencia para formalizar el acuerdo se realizará el martes 24 de noviembre a las 13, en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata.

MENOS CABALLA EN EL PUERTO

Al 17 de noviembre se habían desembarcado 3.444 toneladas de caballa en el país, frente a las 6.333 del mismo período del año anterior, según datos publicados por Pescare. La caída fue del 45,6%. Para las conserveras, la llegada intermitente de pescado reduce los días de producción y afecta los ingresos de las familias que viven de esa actividad.

La pesquería lleva años en retroceso por distintos motivos. En algunas temporadas, la baja demanda de la industria redujo las salidas. Este año, con márgenes estrechos, pocos barcos fresqueros sostuvieron la búsqueda. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) considera subexplotada la población de caballa al sur del paralelo 39° S y en septiembre detectó buenas concentraciones en El Rincón. Encontrar esos cardúmenes en movimiento exigía horas de navegación y combustible. En una de las incursiones regresaron a la zona apenas cinco o seis barcos. Ante la dificultad para localizar caballa, recurrieron a la anchoíta para completar la carga y cubrir parte del costo del viaje.

Las cámaras pesqueras también vienen señalando el peso de los costos laborales medidos en dólares, la conflictividad y las dificultades para aplicar los convenios colectivos. A eso se suma el efecto del tipo de cambio. Un peso apreciado abarata la conserva importada y encarece en dólares la producción destinada a la exportación. En el mercado interno, el consumo de pescado viene en retroceso y ronda los 4,8 kilos por habitante al año, según la referencia difundida en EINAVAL.

LA FABRICA QUE HACIA SUS PROPIAS LATAS

La Campagnola abrió su primera planta de conservas de pescado en Mar del Plata en 1933 e impulsó la pesca de caballa en la zona. Sus compradores esperaban a las lanchas en la banquina, donde se fijaban los precios de la materia prima. En su apogeo, la industria conservera marplatense llegó a reunir unas 35 fábricas que procesaban caballa, anchoíta y otras especies.

A comienzos de los años 80, la firma fabricaba sus propios envases en la antigua planta SETIA, en Ortiz de Zárate y Cabildo, hoy Padre Dutto. Allí trabajaban 38 personas, desde administrativos hasta personal de control de calidad, en dos turnos que abarcaban de 6 a 20. Con una línea de corte y dos formateadoras se moldeaban las chapas provistas por Centenera Envases. De allí salían las latas de sardinas Nereida, rojas para las conservas en aceite y amarillas para las preparadas en salsa.

Las latas se llenaban en la conservera, que ocupaba la manzana delimitada por Edison, Magallanes, Ayolas y Acha. El cierre de los envases se hacía en cuatro líneas de remachadoras de la firma marplatense Orengia & Conforti.

Con los años, la competencia de las conservas importadas, las dificultades para abastecerse de pescado y el aumento de los costos redujeron el número de fábricas activas en el puerto. Arcor incorporó el establecimiento en 2006, cuando La Campagnola llevaba más de siete décadas elaborando conservas en la ciudad.