El Grupo belga Etex bajó la persiana de la yesera Julio Corral de General Roca. Las razones: caída en ventas y baja rentabilidad.

Cerró su planta una de las empresas pioneras de la Patagonia. Fundada en 1905, la yesera Julio Corral era un emblema. Desde 2007 era parte del Grupo belga Etex.

Aunque había cambiado de manos, llevaba el nombre de su fundador. La compañía tenía su planta en el barrio Padre Stefenelli, en la localidad de General Roca, Río Negro, y sus reservorios mineros al norte de J.J. Gómez.

María Teresa Corral, hija del fundador, decidió vender la planta de procesamiento de yeso al grupo internacional Etex, dueño de marcas que operan en Argentina como Durlock, Eternit, Cedral, Equitone y Promat, entre otras.

En la planta trituraban y clasificaban el mineral que luego se destinaba para la elaboración del tradicional yeso empleado en la construcción y en las placas de Durlock. Si bien la yesera llegó a tener 60 trabajadores, cuando cerró apenas tenía 12.

Las razones del cierre

El Grupo Etex argumentó que, por la caída en las ventas y los cambios en el mercado de la construcción, decidió concentrar su producción en General Acha, La Pampa, donde funciona la planta más grande de Durlock en el país. La multinacional tiene otra planta en Malargüe, Mendoza.

En el mapa productivo, Río Negro es uno de los principales productores nacionales de yeso, y los principales destinos de envíos son Buenos Aires, con cerca del 57% y La Pampa, con el 37%.

General Roca esperaba una mala noticia. Los despidos habían comenzado hace un tiempo. Los depósitos fueron vaciados y poco a poco fueron saliendo los camiones con el rezago de material que quedaba en los galpones.

Según informó el noticiero Somos Noticia de General Roca el predio no será desmantelado por completo; la compañía resolvió mantener la base bajo custodia con una dotación mínima de guardia, dejando la puerta abierta a una eventual reactivación si la demanda de la construcción logra repuntar en 2027.

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