Otro golpe a la industria: el Gobierno modificó el "compre nacional" del RIGI

Un decreto reformuló la obligación de contratar proveedores locales por un mínimo del 20 por ciento para los proyectos. Ahora esa cuota la podrá suplir cualquier empresa extranjera que apenas radique una dirección fiscal en el país.

El gobierno de Javier Milei le asestó un golpe de gracia a la ley de Compre Nacional. A través de un decreto, dio luz verde a las empresas extranjeras radicadas en el país para competir en igualdad de condiciones con las compañías nacionales proveedoras de bienes y obras.

La medida no solo le da un durísimo revés a la ya alicaída industria local sino que además fue tomada a contramano de uno de los pedidos que la Unión Industrial Argentina (UIA) le planteó al Gobierno para ayudar a las empresas nacionales en momentos en que el modelo económico las agobia.

Según el decreto 1366/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, las empresas extranjeras podrán calificar como proveedor local en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), quitándole a las nacionales la exclusividad del 20 por ciento de compre nacional.

La medida forma parte de una serie de cambios aplicados por la administración de La Libertad Avanza (LLA) en los criterios reglamentarios del régimen regulado por la Ley Bases (27.742).

La normativa original establece que los proyectos adheridos al RIGI deben comprometer la contratación de proveedores locales por un mínimo del 20 por ciento del monto de inversión asignado a la compra de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.

En cambio, con la nueva normativa el esquema cambia su definición regulatoria ya que la exigencia previa de combinar radicación con control societario local fue reemplazada por un criterio exclusivo de domicilio de la empresa en la Argentina. De este modo, cualquier compañía constituida y domiciliada en el país califica formalmente como proveedor local.

La flexibilización del compre nacional le otorga una clara ventaja al capital internacional dentro del mercado interno. Por ejemplo, a partir de ahora una empresa de patrimonio extranjero constituida en Argentina que fabrique equipamiento para proyectos mineros podrá computar para el cupo del 20 por ciento de compras locales, aunque la totalidad de sus accionistas sean extranjeros.

Esto implica que el porcentaje exigido por la ley ya no garantiza que las contrataciones beneficien de manera prioritaria a firmas controladas por capitales argentinos, lo que genera un impacto directo en la industria y las pymes locales.

La decisión choca de frente con uno de los planteos que la UIA le había hecho en varias oportunidades a la Casa Rosada sobre ampliar el 20 por ciento del compre nacional de bienes industriales.

En junio pasado, la entidad fabril había emitido un comunicado en el que expresamente hizo ese pedido. “Si Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el desafío de fondo sigue siendo mejorar las condiciones bajo las que opera el conjunto de la industria”, expresó la cúpula de ese organismo.

La declaración pidió que concretamente se replique “el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20 por ciento del RIGI con aplicación exclusiva para bienes con valor agregado local, de modo de priorizar a los proveedores de bienes transables, y sin diluirlo en aquellos que de todos modos serán contratados localmente”.