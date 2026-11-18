Arrojaron una bomba molotov contra la vivienda de una mujer en la Zona de Quintas durante la madrugada. La víctima había denunciado a su expareja por violencia física y psicológica días atrás.

Atacaron con una bomba molotov la casa de una mujer en la Zona de Quintas

La policía investiga un ataque con bomba molotov contra la vivienda de una mujer en Zona de Quintas, ocurrido durante la madrugada de este miércoles. El principal sospechoso es su expareja.

El hecho fue reportado cerca de las 03:30 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Séptima acudió a una propiedad situada en la calle Código al 600. La damnificada alertó al Centro de Monitoreo tras ser despertada por una detonación mientras descansaba en su habitación.

Al arribar al sitio, los efectivos policiales constataron daños en la ventana delantera del sector de la cocina y detectaron la presencia de líquido combustible esparcido en el suelo exterior, coincidente con alcohol.

Al ser entrevistada por las autoridades, la víctima explicó que "escuchó la explosión en la parte delantera de la vivienda" y logró accionar a tiempo para evitar que las llamas se propagaran por el inmueble. Asimismo, la mujer apuntó de manera directa contra su expareja.

Según precisó la damnificada, ambos convivieron hasta hace dos semanas en el barrio Fracción XV, donde ella decidió separarse y radicar una denuncia penal por violencia física y psicológica. Sin embargo, aclaró que "por el momento no contaba con medida cautelar" de protección.

En el procedimiento no se registraron personas heridas. El caso quedó en manos del fiscal Dr. Wilton Delgado, del Ministerio Público Fiscal, quien dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones y de la división de Criminalística para peritar la escena y avanzar en la localización del sospechoso.