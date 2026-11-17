Desde diciembre de 2023, se perdieron 28.818 puestos en el sector textil, indumentaria y calzado. Un total de 1.090 empresas de la cadena de valor cerraron sus puertas, dijeron en Protextil.

"La industria textil está atravesando uno de los momentos más complejos y dolorosos desde la vuelta de la democracia", señaló Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer. Los datos de caída de ventas, cierres de fábricas y puestos de trabajo perdidos son contundentes.

Desde diciembre de 2023, se perdieron 28.818 puestos en el sector textil, indumentaria y calzado. Un total de 1.090 empresas de la cadena de valor cerraron sus puertas. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo cerraron 42 establecimientos productivos por día en el último año, de los cuales una de cada cuatro pymes industriales es textil.

Galfione explicó: "La capacidad instalada se ubicó en el 40,6%, el nivel más bajo de toda la serie histórica con la sola excepción de la pandemia en 2020. Seis de cada 10 máquinas están paradas en nuestro sector. Esta crisis responde a la contracción del mercado interno por la caída brutal del poder adquisitivo y por la apertura comercial de la mano de un tipo de cambio apreciado y, sobre todo, a contramano del mundo. Argentina renuncia a la regulación y a la fiscalización del Estado, nada menos que lo que están haciendo los países desarrollados: volver a su política industrial y administrar de forma inteligente su comercio".

Hay un dato que alarmó a todo el sector: históricamente la producción nacional abastecía el 50% de lo que se consumía en el mercado; hoy la ropa que llega de afuera explica más del 70%. "Las importaciones de prendas terminadas crecieron un 46% en toneladas, alcanzando máximos históricos mientras ingresan a precios insólitamente bajos por el desmantelamiento de controles aduaneros y valores criterio, sin mencionar el contrabando que parecería en su mayor apogeo", expresó en su discurso.

Curiosamente, uno de los panelistas del encuentro textil fue Matías Seijas, director de una marca de indumentaria que en 2022 abrió una fábrica textil en La Rioja con 40 operarios y la tuvo que cerrar. Contó que viajó cuatro veces a China y decidió cambiar su modelo de negocios: produce el 70% de su ropa en China. Su testimonio generó varios comentarios en un encuentro donde muchos empresarios contaron cómo resisten para no cerrar.

El presidente de Pro Tejer dijo una frase que fue muy aplaudida: "Nadie se salva solo". En su discurso inicial planteó un "debate ético" hacia toda la sociedad: "¿Es correcto convivir con el contrabando, la subfacturación, el ingreso de ropa usada y el fast fashion, para bajar medio punto de inflación y dejar 30.000 familias solo contando las que trabajan en forma directa, sin sustento económico?... A diferencia de los '90 cuando ocurrió lo mismo, esta vez los textiles tratan de resistir porque invirtieron, formaron gente y saben que perder todo el esfuerzo de una vida es muy duro".

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, sostuvo que el sector está "jugando dos partidos diferentes con dos reglamentos" y calificó la política económica como "insólitamente ridícula, prehistórica".

Daniela Rabinovich tiene una histórica empresa textil que fabrica indumentaria deportiva para grandes marcas, incluida la camiseta de la Selección Argentina, estuvo en el panel: "Es un círculo vicioso; si no hay consumo, no hay potencial para fabricar. La caída del empleo deriva en menor recaudación y más ajuste. No encontramos el piso, esto no para de caer. La estamos peleando, estamos resistiendo".

El debate miró más allá del propio sector, reflejó a la gente que se está quedando fuera del sistema.

baenegocios.com