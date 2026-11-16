El accidente ocurrió este domingo por la noche sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 1674.

Hay heridos tras choque entre un camión y una camioneta cerca de Garayalde

Un importante siniestro vial se registró durante la noche de este domingo sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 1674, en jurisdicción de Camarones y en cercanías de Garayalde. El choque involucró a un camión de transporte de cargas generales y una camioneta Toyota Hilux, y dejó como saldo dos personas trasladadas al Hospital Zonal de Trelew para recibir una evaluación médica más exhaustiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 23, cuando personal de la Subcomisaría Distrito Garayalde recibió un aviso del Hospital Rural de la localidad por un presunto vuelco vehicular sobre la mencionada ruta.

Al llegar al lugar, junto con efectivos de la Comisaría Distrito Camarones, los uniformados constataron que los vehículos involucrados eran un camión Scania con semirremolque Sola y Brusa, perteneciente a la empresa Transporte Don José, que trasladaba un cargamento de bebidas gaseosas, y una camioneta Toyota Hilux.

El camión era conducido por F.S., quien viajaba acompañado por M.A.U. En tanto, la camioneta estaba al mando de R.G.H., acompañado por C.E.E.

Durante el procedimiento, la Policía verificó que el conductor del transporte pesado contaba con toda la documentación reglamentaria. Sin embargo, en el caso de la Toyota Hilux se constató que carecía del seguro obligatorio y de la cédula de identificación del automotor.

Además, durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron varias latas de cerveza en el interior del habitáculo, situación que generó sospechas sobre un posible consumo de alcohol por parte de sus ocupantes.

Personal sanitario del Puesto Garayalde examinó a los cuatro involucrados y dispuso el traslado de dos de ellos, identificados en el informe como Hueso y Espinosa, al Hospital Zonal de Trelew para la realización de estudios complementarios.

Debido a que la dependencia policial no contaba con un alcoholímetro en el lugar, se solicitó la intervención de personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Trelew para efectuar los correspondientes test de alcoholemia en el nosocomio.

Por disposición de la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, Azul Romero, se ordenó el secuestro preventivo de la Toyota Hilux, que quedó alojada en la Subcomisaría de Garayalde. La medida se adoptó a la espera de determinar el carácter de las lesiones de las personas trasladadas y dar intervención al Juzgado de Faltas de Camarones.

Por su parte, el camión debió permanecer inmovilizado a la vera de la Ruta Nacional Nº 3 debido a los daños mecánicos que sufrió y que impedían su remoción inmediata.