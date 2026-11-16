El convenio articula al Estado, el sector privado y los trabajadores para capacitar y certificar mano de obra local en oficios estratégicos.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este lunes en el Puerto de Comodoro Rivadavia la presentación y firma del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia para la Formación y Capacitación Laboral, en el marco del Plan Integral de Formación Profesional Naval.

Acompañaron al mandatario –entre otros- el intendente local, Othar Macharashvili; el ministro de Educación, José Luis Punta; la administradora del Puerto, Digna Hernando; el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), Juan Speroni; y el representante del Astillero Patagonia Naval, Mauricio López.

Torres destacó que “estamos en un mundo cada vez más dinámico y competitivo y, en un contexto complejo para la industria, después de veinte años de un astillero que fue símbolo de la desidia, estamos demostrando algo importantísimo”.

“Dos años después de sancionada la Ley de Promoción a la Industria Naval, cuando las cosas se hacen bien y se piensa de manera inteligente para volver competitivo algo que no lo era, los resultados llegan”, expresó el gobernador.

En ese sentido, indicó que el Astillero de Comodoro Rivadavia cuenta con ventajas competitivas y comparativas respecto de otros establecimientos. “En paralelo a la ley, trabajamos para modificar un régimen muy importante para Chubut y especialmente para Comodoro, que permitirá, estando en la Zona Franca, importar chapa naval sin aranceles, por citar un ejemplo”, detalló.

“Nos llena de satisfacción ver que, en un contexto donde se habla de destrucción de empleo, podemos seguir creyendo en la industria y estar a la altura para competir con el mundo”, sostuvo Torres, quien enumeró como ejes del nuevo esquema “menos impuestos, seguridad jurídica, ventajas geográficas y, lo más importante, recurso humano preparado”.

EL ASTILLERO Y EL EMPLEO

El mandatario anticipó que “el 18 de diciembre va a ser un día histórico para Comodoro Rivadavia”, cuando se realice la primera puesta en seco de un barco en el Astillero después de dos décadas.

“Mi sueño es que de ese astillero pueda salir la construcción del primer barco de nuestra provincia y que los trabajadores sean parte de ese cambio de paradigma”, señaló Torres, y aseguró que el proyecto permitirá generar empleo para más de 300 familias.

“Para que este círculo virtuoso funcione, tenemos que ponernos de acuerdo y ser lo suficientemente inteligentes para poder competir no solamente con la región, sino con el mundo”, afirmó.

Por su parte, la administradora del Puerto, Digna Hernando, resaltó que el convenio representa “el primer paso de un proyecto para capacitar a nuestro recurso humano”, de cara a la puesta en funcionamiento del Astillero.

Las capacitaciones se desarrollarán en un aula-taller ubicada en el Puerto, en la Escuela de Capacitación Profesional N° 652 y en las instalaciones del propio Astillero.