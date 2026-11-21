El hombre, de 37 años, se encontraba bajo custodia policial mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica por apendicitis.

Un amplio operativo policial se desplegó durante la noche del viernes en el centro de Comodoro Rivadavia y en las inmediaciones del Hospital Regional, luego de que un detenido de 37 años lograra escapar del establecimiento mientras permanecía internado y bajo custodia.

El evadido, identificado por su apellido como Cárter, se encontraba alojado en la Alcaidía Policial y había sido trasladado al centro asistencial para someterse a una intervención quirúrgica por una apendicitis. Tras la operación, permanecía internado mientras atravesaba el período de recuperación, con vigilancia policial.

Según los primeros datos, el hombre estaba esposado al momento de la fuga y habría aprovechado un descuido del personal encargado de su custodia para abandonar la habitación en la que se encontraba alojado y desplazarse por los pasillos del hospital sin ser advertido.

La evasión fue descubierta cuando los efectivos constataron que el detenido ya no estaba en su habitación. Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades y se activó un operativo cerrojo para intentar localizarlo.

A partir de entonces, personal de la Policía del Chubut realizó rastrillajes en distintos sectores de la zona céntrica y en los alrededores del Hospital Regional, con el objetivo de establecer hacia dónde se dirigió el hombre tras abandonar el establecimiento.

Por el momento, las circunstancias en las que logró escapar son materia de investigación. Las autoridades tampoco habían informado oficialmente su identidad completa ni novedades sobre una eventual recaptura.