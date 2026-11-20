El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó este viernes el decreto que convoca a elecciones provinciales para el domingo 21 de marzo de 2027.

Chubut convocó a elecciones para el 21 de marzo

En esos comicios se elegirá gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales para el período 2027-2031.

DESDOBLAMIENTO

Con la firma del decreto, Chubut desdobla su calendario electoral respecto de la elección nacional, prevista para el 24 de octubre de 2027, cuando se elegirá presidente, vicepresidente y cargos del Congreso de la Nación.

Chubut es la segunda provincia patagónica en definir su calendario, después de Neuquén, que convocó a votar el 14 de febrero. Con esta oficialización, ya son cinco las provincias que separan sus comicios de la elección presidencial.

Al anunciar la convocatoria, Torres sostuvo: “el 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031”.

NUEVAS REGLAS ELECTORALES

Los comicios del 21 de marzo serán los primeros que se desarrollarán bajo el primer Código Electoral propio de Chubut. La normativa establece:

- Boleta Única de Papel.

- Debate obligatorio entre candidatos a gobernador.

- Paridad de género en las listas.

- Creación de una Secretaría Electoral permanente.

- No contempla el sistema de PASO.

CRONOGRAMA

Según el cronograma establecido, las agrupaciones políticas deberán registrar sus candidatos 65 días antes de la elección, plazo que vencerá a mediados de enero.

La convocatoria oficial da inicio formal al proceso electoral que culminará con los comicios del 21 de marzo de 2027.