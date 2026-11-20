Ocurrió durante la tarde de este jueves. Unos 40 pasajeros lograron bajar por su cuenta y no hubo heridos.

Un colectivo de larga distancia de la empresa CATA se incendió por completo este jueves por la tarde sobre la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, Mendoza. Más de 40 pasajeros viajaban en la unidad y lograron descender a tiempo. No hubo heridos.

El siniestro ocurrió poco antes de las 18, en el Acceso Sur, a pocos metros del sector del carril Barrancas-Agrelo. Las llamas avanzaron rápidamente sobre el vehículo y terminaron destruyéndolo por completo.

La magnitud del incendio generó una importante columna de humo que podía observarse en la zona, por lo que las autoridades solicitaron circular con precaución.

Tras el alerta, trabajaron en el lugar dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, que intervinieron para controlar el fuego.

Todos los ocupantes pudieron abandonar el micro por sus propios medios antes de que las llamas consumieran la totalidad de la unidad. La situación no dejó víctimas ni personas lesionadas.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Entre las primeras hipótesis se analiza una posible falla mecánica, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el origen del siniestro.

El colectivo quedó completamente destruido por el fuego, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para controlar la situación y evitar mayores complicaciones.