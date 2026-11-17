El siniestro involucró a dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios. La madre y tres menores que viajaban en uno de los automóviles también fueron asistidos y trasladados para su atención médica.

Choque en Ruta 259: cuatro heridos fueron trasladados al hospital, entre ellos un fiscal

Un accidente de tránsito registrado este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 259, en el sector del arroyo seco, dejó cuatro personas trasladadas al Hospital Zonal de Esquel para recibir atención médica.

El siniestro involucró a un Fiat Uno blanco y un Fiat Cronos rojo, que circulaban en sentidos contrarios. El hecho ocurrió en inmediaciones del Frigorífico Esquel y el puente Benjamín Pugh, cerca del acceso al comercio Diarco.

En diálogo con EQSnotas, la subjefa de la Unidad Regional Esquel de Policía, comisaria Carolina Pauli, confirmó que uno de los vehículos era conducido por el fiscal Ismael Cerda, quien viajaba desde Trevelin hacia Esquel para cumplir con su jornada laboral.

"Al Fiat Uno lo conducía el fiscal (Ismael) Cerda, quien iba a tomar servicio en su trabajo", precisó Pauli.

Sobre su estado de salud, indicó que se encontraba consciente al momento de la asistencia, aunque manifestaba dolor en la zona de la cabeza. Por ese motivo, fue trasladado al hospital para una evaluación médica.

Cuatro personas trasladadas al hospital

La colisión también involucró a un Fiat Cronos rojo que circulaba en dirección a Trevelin. En ese automóvil viajaba una familia integrada por dos adultos y tres menores.

Pauli confirmó que los servicios de emergencia trasladaron a los ocupantes de ambos vehículos debido a que algunos presentaban lesiones visibles y otros manifestaban dolores.

En cuanto a las personas que ingresaron al hospital con lesiones, la funcionaria policial detalló: "Son tres menores y la madre también había sufrido una lesión, así que también fue ingresada como lesionada".

A ese grupo se sumó el fiscal Cerda, quien fue trasladado para una evaluación médica. De esta manera, cuatro personas fueron ingresadas al centro de salud por lesiones y el conductor del Fiat Uno también recibió atención médica preventiva.

La subjefa de la Unidad Regional aclaró que, al momento de brindar el reporte, todavía no contaba con información precisa sobre el diagnóstico y la gravedad de las lesiones.

Investigan cómo se produjo el choque

Respecto de la mecánica del accidente, Pauli explicó que no se trató de un impacto frontal entre ambos vehículos, sino de una colisión lateral.

"No fue una colisión directa de frente, sino más bien una colisión lateral del Cronos contra la parte frontal del Fiat Uno", señaló.

Una de las cuestiones que se busca determinar es por qué uno de los automóviles terminó cruzándose de carril. De acuerdo con los primeros datos, el Fiat Cronos habría mordido la banquina y, al intentar regresar a la calzada, se habría producido el impacto con el Fiat Uno.

Sin embargo, la Policía todavía trabaja para establecer cómo ocurrió el desplazamiento del vehículo y las circunstancias previas a la colisión.

"Se está trabajando para saber cuál pudo haber sido la mecánica del accidente y por eso también trabaja personal de científica", explicó Pauli.

Además, indicó que se intenta identificar a los ocupantes de otros vehículos que podrían haber presenciado el siniestro y aportar información para reconstruir lo sucedido.

"Vamos a determinar qué es lo que pudo haber ocurrido para que ese vehículo termine cruzando de carril", agregó.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, personal de salud y Criminalística, que realizó las primeras actuaciones para avanzar con la investigación.