Luis Caputo analiza postergar el pago del segundo medio aguinaldo a los trabajadores del sector público nacional que cobran más de 1.400.000 pesos. La idea es acreditarlo en el primer minuto hábil de enero. Con ese cambio de fecha, Economía sacaría de la caja de diciembre un desembolso de poco más de 1 billón de pesos, una maniobra de contabilidad creativa para maquillar los números del déficit ante el FMI.

Las proyecciones ubican el déficit primario de diciembre entre $3,62 y $3,74 billones y el financiero, que incluye los intereses de la deuda, entre $4,15 y $4,29 billones. Tomando $1 billón como referencia, la postergación equivale al 27% del rojo primario y al 23% del financiero. Si el resto de las cuentas se mantiene, el mes todavía cerraría con un déficit primario de alrededor de $2,6 a $2,7 billones y uno financiero de $3,2 a $3,3 billones.

La diferencia está en el cierre. El resultado fiscal que difunde Economía se mide por caja, de modo que el desembolso aparecería en enero. Si el aguinaldo queda devengado al 31 de diciembre, la obligación figurará en las cuentas de 2026 como deuda exigible, aunque se cancele en 2027.

El Ministerio de Economía fijó las reglas del cierre en la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre. Los gastos devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre deberán registrarse como pasivo corriente de cada ente. Los compromisos que todavía no se hayan devengado pasarán a 2027 y ocuparán crédito del nuevo presupuesto y cuota del primer trimestre.

Al 31 de octubre, la Administración Nacional tenía $2,86 billones de gastos devengados y pendientes de pago, sin contar los servicios de la deuda pública, según datos de Presupuesto Abierto. Es el 2,5% del gasto devengado entre enero y octubre, frente al 1,5% del mismo corte de 2025. La cifra se redujo a $1,37 billones al 4 de noviembre. Esa caída muestra cuánto puede cambiar la deuda flotante en unos pocos días de pagos y por qué importa la fecha de corte.

El frente ferroviario muestra cómo se traslada la presión de caja a los proveedores, que en este sector acumulan más de diez meses de atraso para cobrar. Cuando una empresa entrega repuestos o completa un trabajo de mantenimiento y el operador reconoce la factura, queda una cuenta por pagar hasta que gira los fondos. En los trenes del área metropolitana ese problema produce un cuadro de recortes de infraestructura denunciados por La Fraternidad y una caída del 33% en las frecuencias.

Esta situación ya derivó en una serie de demandas penales contra el ministro por apropiarse ilegalmente de fondos de fideicomisos con asignación específica, lo que derivó en una pelea de Caputo con el nuevo secretario de coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, como reveló LPO. El problema más grave es la apropiación de los fondos que recauda el impuesto a los combustibles, que debería nutrir obras hídricas y viales.

Esta situación pone al ministro en la incómoda situación de violar la ley o reconocer el déficit, una derrota fuerte para el relato libertario. El rojo de diciembre coincide además con la reunión del directorio del FMI prevista para ese mes, que debe revisar el cumplimiento de las metas y habilitar el desembolso de unos USD 900 millones.

Caputo necesita que el Fondo le conceda una dispensa porque ya incumplió la meta fiscal del primer semestre, que había sido flexibilizada en mayo para que la foto no sea tan mala para el ministro.

Fuente: LPO