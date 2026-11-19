El Camping Municipal será escenario de una nueva edición del Patio Gastronómico.

Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 19 a 2 de la mañana, el Patio reunirá food trucks, feria de artesanos, bandas musicales y shows en un espacio pensado para encontrarse, disfrutar al aire libre y compartir con familia y amigos.

Con cada edición, el Patio Gastronómico suma propuestas y se consolida como un espacio que combina gastronomía, cultura y recreación, al tiempo que genera oportunidades de trabajo y movimiento para emprendedores gastronómicos, artesanos y artistas de la ciudad.

En esta oportunidad, el sábado también habrá una pantalla gigante para disfrutar de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro en Colombia, sumando una propuesta especial para vivir el partido en comunidad.

La música será parte central de las dos jornadas, con bandas locales y espectáculos en vivo que acompañarán la actividad durante la noche.

La entrada será libre y gratuita. El evento se realizará en el Camping Municipal, con acceso por avenida Moyano. El paseo de artesanos estará abierto hasta las 23:30 horas.