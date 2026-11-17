Tras la exitosa tercera edición desarrollada días atrás, la feria ya tiene fecha para el 2027: se desarrollará el 5 y 6 de noviembre. Este año “Tierra, Mar y Vinos” reunió a 1.200 asistentes, invitados especiales y etiquetas de 40 bodegas de todo el país, fundamentalmente de Chubut, lo que la posicionó como “una de las más importantes dentro del cronograma de ferias a nivel nacional”.

“Nos enorgullece que la feria Tierra, Mar y Vinos se posicione en el calendario anual de eventos de Rada Tilly, siendo una de las propuestas más interesantes en gastronomía y vitivinicultura de la provincia y del país”. Andrés Acevedo, creador del evento, inicia así el balance de la tercera edición que se desarrolló días atrás en Rada Tilly con la presencia de 40 bodegas de todo el país, fundamentalmente de Chubut.

“Si bien la feria fue exitosa desde sus inicios, en esta tercera edición quedó demostrado que se ha convertido en una de las más importantes dentro del cronograma de ferias a nivel nacional. Nos enorgullece también que las tres ediciones de la feria les hayan servido a los productores de nuestra provincia para mostrar los avances de la vitivinicultura y de las actividades enoturísticas”, agregó el también fundador de “Vinoteca Musters”.

Como en las anteriores, en su tercera edición la feria “Tierra, Mar y Vinos”, que se desarrolló el viernes 6 y sábado 7 en el predio del Colegio Médico, contó con “el apoyo fundamental de la Municipalidad de Rada Tilly” resaltó Acevedo y expresó que “se sumó el Ministerio de Turismo y Areas Protegidas de la Provincia, lo que nos permitió brindar más comodidades a los asistentes con la instalación de un domo que seguramente lo vamos a seguir utilizando”.

Durante las dos jornadas, aproximadamente 1.200 personas se acercaron a disfrutar del recorrido degustativo de vinos como también de las estaciones gastronómicas, además de presenciar las expresiones de la artista plástica Martina Acevedo y del cuarteto de cuerdas Giusto.

“Para nosotros marcó un éxito en cuanto a convocatoria y, sobre todo, en el interés que se va generando en un público que está muy interesado en los vinos, sobre todo en los que se producen en Chubut”, afirmó el organizador.

“Lo que permite la feria es acercarle al chubutense lo que se está produciendo en nuestra provincia; esa es una de las virtudes que tiene la feria sobre todo en los vinos de alta gama que, muchas veces, no están disponibles en los canales tradicionales de venta de bebidas. También se produce una sinergia en la feria que se va repitiendo en todas las ediciones relacionadas con el interés de saber las historias detrás de las etiquetas (de los territorios, de las historias de vida de los productores) y para nosotros es importantísimo que brinde ese tipo de canal de comunicación que no se da en todas las ferias”, desarrolló.

Acevedo destacó que “el balance es altamente positivo” sobre todo por “la respuesta y el comportamiento del público, y por el compromiso y la alegría los productores en general y particularmente los de Chubut que pudieron mostrar sus productos, ser considerados por las personas que asistieron”.

DE RADA TILLY AL PAIS

En esta tercera edición, “Tierra, Mar y Vinos” contó con un nuevo enfoque en la comunicación. Desde el desarrollo y la producción editorial de la página web del evento (a cargo de Bruno Cursaro), la circulación de contenidos en redes sociales y la incorporación de un canal de streaming que transmitió en vivo, bajo la coordinación de “Siwork Stream”.

Todo potenciado por la presencia como invitados del periodista Fabricio Portelli y del sommelier Martín Bruno, “que nos permitió amplificar los alcances de la feria y lo que transcurrió en la charla que brindó Elsa Guevara, de Patagonia Wines, que este año cumplió 20 añadas”. Durante el desarrollo de la feria, Portelli y Bruno, además, se refirieron al presente y el futuro de los vinos de Chubut.

Por otra parte, el periodista publicó notas en Infobae y se explayó en su espacio de Radio Mitre sobre el desarrollo que tuvo la feria y profundizó en la producción vitivinícola de Chubut.

“El canal de streaming nos permitió registrar los contenidos de la feria; la presencia de los enólogos de Mendoza como Adrián Manchón (de Cuvelier Los Andes) o Fernando Spigatín (de Grazie Mille); de Sarmiento como Guido Malacalza (de Otronia); de Trevelin como Sofía Elena (de Contra Corriente), Marcelo Yagüe (de Casa Yagüe) y Sergio Rodríguez de (Nant y Fall)”, evaluó Acevedo y por otra parte contó que “fe una decisión de la organización que Portelli llegue a la provincia un día antes de la feria y baje en Trelew para que pudiera conocer personalmente los proyectos vitivinícolas más destacados de esa región, así que visitó varios emprendimientos como Ribera del Chubut, Bardas al Sur, Yaoyin; y después Otronia en Sarmiento. Conoció en el territorio los proyectos que están en desarrollo. En Trelew estuvo acompañado por Belén Pugh y Miguel Almada. Pugg es ingiera agrónoma, que estuvo muchos años al frente del INTA, y es la responsable de la vinificación de los vinos de esa zona, por lo menos en una primera etapa”.

El organizador reiteró que “el acompañamiento de la Municipalidad de Rada Tilly es fundamental, como el de los sponsors como el Banco Chubut, Patagonia Flooring, Transportes Arias, Orizon. Eso nos permite que la feria se vaya consolidando año tras año con una importantísima convocatoria y una participación de bodegas que cada vez se va jerarquizando más”.

“Este año tuvimos curiosidades a destacar como la de Clos de los Siete que presentó una cata vertical de diferentes añadas, todas las bodegas del grupo Michelle Rolland (faltó una sola) o bodegas como Lagarde, Andeluna, Alta Yari; bodegas de Salta como Miraluna, Vinos Adentro y también proyectos de Entre Ríos y Neuquén: una diversidad de bodegas que vinieron a participar junto a las de Chubut. De las 40 bodegas expositoras, 18 pertenecían a Chubut. Hizo su primera participación Sidra Laberinto Patagonia, de El Hoyo; y Ciervo Negro, de Rada Tilly, que presentó su gin y su vermouth, ‘Mateo’”, resaltó.

EDICION 2027

Por impulso de Andrés Acevedo, “Tierra, Mar y Vinos” tuvo su primera edición en el año 2024. Y no paró. Con dinámica y objetivos definidos, se desarrollaron las siguientes ediciones hasta que la de este 2026, la tercera, le permitió consolidarse y convertirse en uno de los eventos más importantes de la Patagonia. Ya posicionada e instalada en el cronograma de eventos nacionales, comenzó la organización de la edición 2027. Se desarrollará también en el mes de noviembre, los días 5 y 6.