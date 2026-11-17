Tras finalizar su gira por Sudamérica, el Pontífice contó que habló con el Presidente sobre la situación económica y le pidió prestar mayor atención a los sectores más vulnerables. También cuestionó la violencia en el debate público y llamó a superar la polarización política.

El papa León XIV reveló qué le pidió a Milei y lanzó una advertencia

El papa León XIV dejó un mensaje para la dirigencia política y la sociedad argentina durante su vuelo de regreso al Vaticano. Después de visitar Uruguay, Argentina y Perú, el Pontífice reveló detalles de sus conversaciones con el presidente Javier Milei y expresó su preocupación por las dificultades económicas, la desigualdad y el clima de confrontación que atraviesa el país.

En una conferencia de prensa a bordo del avión papal, León XIV explicó que uno de los principales temas abordados con el mandatario fue la necesidad de atender la situación de quienes enfrentan mayores dificultades.

Hablé del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, señaló.

Qué habló el Papa con Javier Milei

El jefe de la Iglesia católica reconoció las diferencias entre las posiciones políticas del Presidente y la doctrina social de la Iglesia, pero destacó que el intercambio se desarrolló en un clima de diálogo.

Según relató, conversaron sobre economía, las dificultades que todavía atraviesa Argentina y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población.

León XIV aclaró que su mensaje no busca responder a intereses partidarios, sino promover el respeto por la dignidad humana.

También sostuvo que encontró en Milei disposición para escuchar sus planteos y que ambos coincidieron en la importancia de defender el valor de la vida en todas sus etapas.

Un llamado a frenar el odio y la violencia política

Más allá de su encuentro con el Presidente, el Papa expresó preocupación por la polarización que atraviesa a la sociedad argentina.

En ese contexto, manifestó su deseo de que la visita apostólica contribuya a recuperar el diálogo entre personas que piensan diferente.

Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, afirmó.

León XIV advirtió que la confrontación política también afecta las relaciones personales y familiares, y señaló que las redes sociales y sus algoritmos pueden profundizar las divisiones.

Asimismo, consideró que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en la construcción de espacios de diálogo.

La preocupación por la desigualdad y la situación económica

El Pontífice también se refirió a la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos y al deterioro de las condiciones de vida de distintos sectores sociales.

Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, planteó la importancia de fortalecer a los trabajadores y evitar el debilitamiento de la clase media.

En ese sentido, llamó tanto a la dirigencia política como a la ciudadanía a buscar soluciones compartidas frente a los problemas económicos y sociales.

El mensaje que dejó tras su visita a Argentina

León XIV destacó la participación de miles de personas durante su paso por el país y consideró que esos encuentros demostraron que es posible compartir experiencias más allá de las diferencias políticas.

Su mensaje final apuntó a recuperar el diálogo y la convivencia, sin dejar de señalar la responsabilidad de quienes toman decisiones sobre las condiciones de vida de la población.

Así, el Pontífice cerró su gira sudamericana con dos planteos centrales para Argentina: priorizar a los sectores más necesitados y reducir la violencia que atraviesa el debate público.