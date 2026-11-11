León XIV advirtió a los jóvenes sobre los peligros de las redes sociales y la obsesión por el éxito

Ante una multitud en Palermo, León XIV combinó música y testimonios con un mensaje a los jóvenes sobre las falsas promesas del éxito, el dinero y la popularidad.

La vigilia de León XIV con los jóvenes en Palermo combinó música, testimonios e historias de vida con un mensaje directo del Pontífice sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones. Frente a una multitud reunida en el Monumento a los Españoles, llamó a no dejarse atrapar por las falsas promesas del éxito, el dinero, la apariencia y la popularidad, y advirtió sobre los riesgos de las redes sociales y las adicciones. "No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida", les pidió. Hacia el cierre, los convocó a llevar su mensaje más allá de la vigilia: "Todos hacia Cristo, todo con Cristo, todos como Cristo. ¡Vayan y anuncien!".

El papamóvil pisó el freno y cambió por completo el clima de la noche porteña. Tomando nota de su paso demasiado veloz durante el primer día de gira, el papa León XIV decidió alterar el libreto y avanzó a paso de hombre por una Avenida del Libertador desbordada por un millón de jóvenes. En su trayecto hacia el escenario de Palermo, el Pontífice se tomó todo el tiempo necesario: ordenó detener la marcha constantemente para estrechar manos a través de las vallas y bendecir a los bebés que le acercaba la multitud. La escena tuvo una épica particular, enmarcada por el sonido en vivo de una orquesta y un coro de tono angelical que logró erizarle la piel a los fieles que hicieron la vigilia.

Ya sobre el imponente escenario, custodiado por las icónicas esculturas del Monumento a los Españoles, León XIV tomó el micrófono para dar el mensaje más contundente de su gira. "Qué alegría volver a este lugar. Bienvenidos todos", arrancó, utilizando el fuego de las velas encendidas como metáfora del "amor del Espíritu Santo" que hace a las personas "capaces de amar". Pero rápidamente, el tono pastoral le dio paso a un diagnóstico crudo y directo sobre las trampas de la modernidad que acechan a las nuevas generaciones.

El Sumo Pontífice apuntó de lleno contra los falsos ídolos contemporáneos que reclaman adoración constante: "El éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer". Con un lenguaje llano, advirtió sobre la toxicidad de las plataformas digitales, señalando que la necesidad de aprobación empuja a muchos a "mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", y remarcó que el egoísmo termina convirtiendo a las personas en meros objetos.

Sin esquivar los temas más ásperos, León XIV denunció a quienes hacen negocios ofreciendo "placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias". Citando el testimonio de superación de uno de los jóvenes presentes, lanzó un grito de empoderamiento que hizo estallar a la avenida: "Están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".

Para coronar su discurso, el Papa les recordó que siempre "hay lugar en la Iglesia" para ellos y los invitó a dejarse transformar, asegurando que Cristo ofrece una vida que "ni siquiera la muerte" puede arrebatar. Con la multitud encendida, selló su intervención con una frase que resonó como un mandato de militancia territorial para los años venideros: “¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo, vayan y anuncien!”.

HISTORIAS CRUDAS Y EL ARTE COMO BANDERA

Las fuertes definiciones del cierre fueron la respuesta directa a una noche marcada por el mano a mano. Tras la introducción del arzobispo porteño Jorge Ignacio García Cuerva, el escenario había sido tomado por las historias de vida de cuatro jóvenes. El primero fue Cristian, quien le confesó al Papa cómo la fe lo rescató de la calle y de las adicciones.

Luego subió Agustina, una voluntaria de 16 años, que expuso la frustración de militar en los barrios populares y sentir que el esfuerzo "no alcanza". El Papa la contuvo citando a San Ignacio de Loyola: "Tú haz cuanto puedas, suma tus esfuerzos al de los demás. Dios sigue cuidando de ellos".

La posta la habían tomado Guadalupe Irupé Echavarría (31) y Franco Pugliese (27). Ella, una correntina que dudó años en consagrarse a la vida religiosa por miedo a que decidieran por ella, hasta que entendió que "Dios sabe esperar". Él, un periodista deportivo, planteó la tensión diaria entre sostener su vida de fe y sobrevivir en el mercado laboral. León XIV les contestó a ambos con una claridad abrumadora: les recordó que el propio Jesús trabajó con sus manos en Nazaret y que no existe conflicto entre la fe y el desarrollo profesional. "No tenemos que vivir dos días distintos", remató.

Todo este clima de profunda introspección estuvo contenido por una fuerte apuesta cultural. En la previa, el grupo Choque Urbano había hecho bailar a la multitud a pura percusión, luciendo camisetas de la Selección Argentina. Ya en el tramo final, el influencer Luquitas Rodríguez aportó su cuota emotiva para presentar un bloque de tango, abriéndole la pista a la música popular: Nahuel Pennisi enmudeció a Palermo cantando "Yo vengo a ofrecer mi corazón" de Fito Páez con su guitarra criolla, seguido por las vibrantes presentaciones individuales de Valentino Merlo y Maggie Cullen, quienes terminaron de coronar una vigilia que quedará en la historia.