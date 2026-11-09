Chubut participó del Encuentro Nacional del Mundo del Trabajo junto al Papa

Estuvieron el secretario de Trabajo de la Provincia, Nicolás Zárate, y el obispo de la Diócesis de Rawson, Roberto Pío Álvarez.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Trabajo, participó del Encuentro con el Mundo del Trabajo, encabezado por el papa León XIV en el Campus Papa Francisco de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero.

En representación de la provincia estuvieron presentes el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y monseñor Roberto Pío Álvarez, obispo de la Diócesis de Rawson. Del encuentro también participaron ministros y secretarios de Trabajo de distintas jurisdicciones, junto a referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), empresarios, movimientos sociales, representantes del sector agropecuario, docentes y trabajadores.

Durante su mensaje, el papa León XIV puso en el centro de la reflexión la dignidad de la persona y el valor del trabajo como una dimensión fundamental para el desarrollo humano y social. En ese sentido, remarcó que la economía debe estar al servicio de la sociedad y no las personas al servicio de la economía.

El Pontífice también hizo referencia a los profundos cambios que atraviesa el mundo laboral, particularmente frente al avance de la inteligencia artificial y los procesos de automatización.

En ese contexto, planteó la necesidad de abordar estas transformaciones desde una perspectiva ética, procurando que los avances tecnológicos representen oportunidades de desarrollo y no se conviertan en nuevas amenazas para los trabajadores.

Asimismo, destacó la importancia de construir una paz social fundada en la justicia, el diálogo y el reconocimiento del otro, recuperando el valor de las históricas reivindicaciones de tierra, techo y trabajo.

La participación de Chubut en este espacio nacional permitió compartir una reflexión sobre los desafíos actuales del mundo laboral y la necesidad de fortalecer los puentes entre el Estado, los trabajadores, los sindicatos y el sector productivo.

En un escenario de profundas transformaciones económicas y tecnológicas, el desafío es acompañar los cambios sin perder de vista que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona, una familia y un proyecto de vida.

La presencia de Chubut en este encuentro reafirma el compromiso de seguir promoviendo el diálogo social, la formación laboral, la defensa del empleo y la construcción de políticas públicas que pongan en el centro la dignidad de quienes trabajan.