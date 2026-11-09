Tres jornadas y múltiples actividades para todos los gustos

La nueva edición de la Expo Turismo conjugó más de 120 stands y 30 charlas vinculadas al impulso de la actividad.

Con una amplia afluencia de personas durante tres días, concluyó el domingo una nueva edición de la Expo Turismo–Comodoro Alma Patagónica.

El titular del ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó que "el evento significó un gran despliegue de todo el equipo técnico y humano que, una vez más, permitió que el Predio Ferial se convirtiera auténticamente en un ‘Mar de Oportunidades’”.

Añadió que "dicho lema fue el que abordamos en esta edición para fomentar el impulso del turismo como motor de desarrollo y por ello la importancia de la primera jornada con la Ronda de Negocios que significó un espacio de alto impacto profesional para seguir fortaleciendo a la región y a Comodoro Rivadavia como puerta de entrada a la Patagonia Central”.

Durante el día dedicado a la Ronda de Negocios, se concretaron más de 600 reuniones, con 40 expositores, de los cuales más de 20 fueron emprendedores y prestadores turísticos locales.

Participaron además 16 agencias mayoristas y tour operadores de Buenos Aires, Brasil y Chile que comercializan sólidamente a la Patagonia como producto competitivo en el mundo, convirtiéndose en referentes de oportunidades para los prestadores y emprendedores turísticos regionales de la Patagonia argentina y chilena que capitalizaron ese espacio.

Los visitantes pudieron recorrer los más de 120 stands de destinos, paseos de compras, gastronómicos, espectáculos de artistas locales y charlas vinculadas al sector turístico y propuestas pensadas para toda la familia.

El clima posibilitó que locales y turistas disfrutaran tanto del evento como de los atractivos costeros y al aire libre mostrando el potencial de Comodoro como sede de eventos y como destino reafirmando el perfil turístico que la ciudad puede consolidar.

Entre las propuestas se destacó el domo 360°, una experiencia inmersiva que convocó a miles de personas a descubrir "Comodoro Infinito", un relato que unió el territorio y la biodiversidad del mar en animación 3D. También tuvieron su lugar el paseo de compras, los stands de destinos y la isla de prestadores y emprendedores turísticos, que encontraron en la Expo una vidriera para mostrar el potencial de excursiones para hacer a lo largo de la Patagonia.

La agenda se completó con el espacio Kids, a cargo de la Secretaría de Cultura; la obra de teatro y danza “Esto es Halloween”, de la Escuela Alas; el Auditorio Pecom con el Aula Cocina a cargo de Fehgra (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica); la muestra en homenaje a Malvinas a cargo del fotógrafo Víctor Amigorena; la tienda Comodoro Alma a beneficio de la Asociación Civil “Juntos por un Corazoncito Feliz” y sorteos de vouchers y experiencias en distintos momentos de las jornadas.

CONVENIOS CON PROYECCION PATAGONICA

Durante la Expo, se concretaron gestiones por el Corredor Ruta Azul, Patagonia Rewilding y firmas de convenios de colaboración con localidades como Río Mayo, Coyhaique, Río Gallegos y la Región de Aysén, con quien se presentó además la Guía Binacional, una herramienta impresa y digital ya disponible para quienes viajan de manera terrestre por las rutas de la Patagonia.

También se firmó con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el convenio para el inicio en 2027 de la Diplomatura en Inglés Turístico, entre otros acuerdos que reflejan la proyección a futuro del desarrollo turístico patagónico.

Con este balance, la Expo Turismo–Comodoro Alma Patagónica ratificó su lugar como espacio de encuentro, negocios y promoción, y como motor para que la ciudad y la región sigan creciendo como destino.