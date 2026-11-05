PAE acompaña una nueva edición de la Expo Turismo

La compañía auspicia la 12° edición del principal encuentro turístico de la Patagonia, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en Comodoro Rivadavia bajo el lema “Mar de Oportunidades”

En línea con su estrategia de sustentabilidad, Pan American Energy (PAE) acompaña una nueva edición de Expo Turismo, el principal encuentro de la actividad turística de la Patagonia, que reúne a prestadores, emprendedores, empresas e instituciones vinculadas al sector.

La 12° edición de la exposición se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, con una amplia agenda de actividades destinadas tanto a profesionales de la industria como al público general.

Bajo el lema “Mar de Oportunidades”, esta edición busca fortalecer el posicionamiento de Comodoro Rivadavia como destino turístico con identidad costera, promoviendo el intercambio de experiencias, la articulación entre actores públicos y privados, y la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento del sector.

Durante las jornadas abiertas al público, vecinos y visitantes podrán recorrer los stands institucionales, conocer la oferta turística regional, participar de más de 30 charlas temáticas y disfrutar de propuestas gastronómicas, culturales y recreativas con entrada libre y gratuita.

A través de su acompañamiento a Expo Turismo, PAE reafirma su compromiso con iniciativas que contribuyen a la diversificación de la matriz productiva, fortalecen el entramado económico local y promueven nuevas oportunidades de desarrollo para la región.