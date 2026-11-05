Cannabis medicinal en Comodoro busca abrir camino a la producción local

El Consejo Consultivo Municipal comenzó a funcionar con participación de instituciones científicas, académicas y organizaciones del sector. Trabajará en la aplicación de la ordenanza que regula la actividad, el acceso y la investigación.

La investigación sobre cannabis medicinal y las posibilidades de desarrollo productivo local fueron parte de la agenda de la primera reunión del Consejo Consultivo Municipal de Cannabis Medicinal, Uso Veterinario y Cáñamo Industrial, realizada este jueves en Comodoro Rivadavia.

El encuentro fue organizado por la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo y la Secretaría de Salud municipal. Participaron representantes de ambas áreas, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto con concejales y referentes de organizaciones vinculadas a la actividad.

Durante la jornada se discutieron las prioridades y la modalidad de trabajo del organismo, que tendrá entre sus objetivos avanzar en la implementación de la Ordenanza Municipal Nº 17.219/24. La propuesta forma parte de la línea de gestión del intendente Othar Macharashvili para vincular al Estado con el sistema científico y los sectores productivos, impulsar la innovación y contribuir a la diversificación económica de la ciudad.

“Estamos dando un paso importante para que Comodoro avance en una política pública de cannabis medicinal basada en el conocimiento científico, la articulación institucional y la participación de los distintos actores”, expresó el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate.

El funcionario planteó que el desafío consiste en convertir las herramientas normativas en acciones que mejoren el acceso, promuevan la investigación y generen oportunidades de desarrollo local. Para ello, señaló la necesidad de reunir las capacidades de instituciones científicas, profesionales y organizaciones de Comodoro.

El inicio de las actividades del Consejo coincide con avances normativos provinciales. En paralelo, Comodoro Conocimiento trabaja con asociaciones, profesionales e instituciones científicas en la Mesa Intersectorial de Cannabis y Cáñamo Industrial. Ese espacio impulsa proyectos de cooperación y un diagnóstico para identificar las capacidades y potencialidades del sector.

Tras participar en Expo Cannabis Argentina, la Agencia también amplió sus vínculos institucionales y prevé recibir al especialista Gabriel Giménez. Su visita estará orientada a asesorar a las asociaciones sobre la estandarización de procesos y los requisitos para obtener las habilitaciones correspondientes.

Con el Consejo en funcionamiento, el Municipio busca fortalecer la investigación aplicada, acompañar las iniciativas del sector y promover el uso medicinal responsable del cannabis, con respaldo científico y dentro de la normativa vigente.