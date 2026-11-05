Una vaquita de arte para cruzar la cordillera

Patio Ilustrado reunirá música en vivo y dibujo colectivo para colaborar con el viaje de Marisel López y los artistas que la acompañarán a la Feria del Libro de Coyhaique. El encuentro será el domingo 8 de noviembre, a las 18.

Lápices, cuadernos y canciones se encontrarán este domingo en Patio Ilustrado con un propósito compartido: ayudar a cubrir los gastos del viaje de la escritora y cantautora Marisel López a Coyhaique, Chile, donde fue invitada a presentar su libro Matices de otoño y sus canciones.

Bajo el nombre “Vaquita pa'l viaje”, la jam de arte comenzará a las 18 en avenida Kennedy 2715. La propuesta combinará música en vivo, ilustración y participación del público en una jornada abierta a toda la comunidad.

López viajará acompañada por Fabián Fredini en guitarra, Mariana Agesta en violín, Agustín Hermosid en violonchelo y Liliana Ostrovsky con ilustraciones en vivo. Durante el encuentro compartirán parte del repertorio que llevarán a la Feria del Libro de Coyhaique. También se sumarán músicos invitados.

La actividad recupera el espíritu de las jam sessions, surgidas como encuentros de improvisación musical que luego inspiraron reuniones de dibujantes en bares y espacios culturales. Esa dinámica de creación compartida permite participar a personas con distintos recorridos y también a quienes carecen de experiencia artística.

La invitación es a llevar lápices y cuadernos para dibujar o acercarse a disfrutar de la música. Habrá servicio de buffet y podrán asistir personas de todas las edades.

Para informes y reservas, el teléfono de contacto es 297 400 3706.