Dúo Glissé, dos guitarras con una historia compartida

Paula Ferreyra y Sebastián Barrionuevo se presentarán el sábado 7 de noviembre a las 20 en Patio Ilustrado. El concierto propone una escucha cercana de un repertorio construido durante años, con obras de distintos géneros y estilos.

El encuentro entre Paula Ferreyra y Sebastián Barrionuevo en el profesorado de Música del Instituto 806 fue el comienzo del Dúo Glissé. La complicidad que encontraron durante su formación se convirtió en un trabajo sostenido: fueron incorporando obras hasta reunir una hora de música y decidieron darle un nombre al proyecto.

Parte de ese recorrido llegará al público el sábado 7 de noviembre, a las 20 en Patio Ilustrado (Av. Kennedy 2715), en un concierto íntimo. La propuesta permitirá apreciar los matices de las dos guitarras, los detalles de cada interpretación y la conexión entre los músicos.

El nombre del dúo proviene de un término musical que significa “deslizar” y alude a un adorno característico de los instrumentos de cuerda. Lo eligieron por su brevedad y originalidad, además de encontrar en él una referencia a la fluidez que buscan en sus interpretaciones.

View this post on Instagram

Ambos llegaron al proyecto con experiencias diferentes. Barrionuevo ya contaba con una trayectoria en la música de cámara y en la docencia, mientras que Ferreyra dio sus primeros pasos en el ámbito musical con el dúo.

La construcción del repertorio se apoya en obras de géneros y estilos variados, una elección que les permite explorar las posibilidades expresivas de las guitarras y compartir su interés por la música de cámara. “Trabajamos con el compromiso de ofrecer interpretaciones auténticas y emocionantes, siempre en búsqueda de transmitir lo que sentimos al tocar juntos”, expresaron.

Con esa intención, se propusieron llevar su música a distintos espacios culturales y acercarse a públicos diversos. En ese camino, destacan el acompañamiento de colegas y amigos que los alentaron a continuar.

Entre sus próximos objetivos están ampliar el repertorio y crear nuevas obras que reflejen la identidad artística que construyeron juntos.