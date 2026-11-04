Miércoles ventoso en Comodoro: 21°C y ráfagas de hasta 78 km/h

La jornada se presentará seca, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. La máxima alcanzará los 21°C, aunque el viento volverá a sentirse con fuerza durante la tarde.

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 4 de noviembre una jornada templada y sin lluvias, con temperaturas agradables pero nuevamente atravesada por el viento del oeste.

Durante la mañana se esperan alrededor de 15°C, cielo parcialmente nublado y viento de entre 42 y 50 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde llegará el momento más cálido del día, con una máxima prevista de 21°C. El cielo estará mayormente nublado y, aunque el viento sostenido bajará a entre 23 y 31 km/h, las ráfagas podrían intensificarse hasta ubicarse entre 70 y 78 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 17°C, con cielo mayormente nublado y ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será de 0% durante toda la jornada, por lo que el miércoles se perfila como un día seco y templado, ideal para aprovechar especialmente los momentos en los que el viento dé algo de tregua.