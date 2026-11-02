Lunes ventoso y con máxima de 18°C en Comodoro

Comodoro Rivadavia comenzará la semana con una mañana cálida, cielo entre algo y parcialmente nublado y viento del oeste. No se esperan lluvias y las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h durante distintos momentos del día.

El lunes 2 de noviembre tendrá condiciones bastante cálidas en Comodoro Rivadavia, después de un fin de semana marcado por el viento. El pronóstico anticipa una mínima cercana a los 6°C durante la mañana y una máxima de 18°C por la tarde.

Las primeras horas del día se presentarán con cielo algo nublado y viento del oeste entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Con el avance de la tarde, la temperatura subirá hasta los 18°C y el cielo pasará a estar parcialmente nublado. El viento perderá algo de intensidad y se ubicará entre 13 y 22 km/h, aunque las ráfagas podrán mantenerse dentro del rango de 42 a 50 km/h.

Por la noche se esperan alrededor de 15°C, nuevamente con cielo parcialmente nublado y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h.