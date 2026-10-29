Jueves: máxima de 28°C y ráfagas de hasta 78 km/h

La jornada se presentará sin lluvias, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado. El viento será protagonista durante todo el día y hacia la noche las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 29 de octubre una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y la presencia de viento fuerte, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la mañana se esperan alrededor de 12°C, con cielo ligeramente nublado y viento del norte entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h, por lo que el día comenzará ya con condiciones ventosas.

Por la tarde, la temperatura subirá con fuerza hasta alcanzar una máxima de 28°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento rotará al noroeste, manteniendo velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 20°C, pero el viento volverá a intensificarse. Se esperan ráfagas de entre 70 y 78 km/h, con viento del norte y cielo parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitaciones será de 0% durante toda la jornada, por lo que el foco estará puesto en el calor y, especialmente, en la intensidad del viento.