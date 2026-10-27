Martes estable: máxima de 19°C y ráfagas de hasta 50 km/h

El cielo estará entre parcial y mayormente nublado durante la jornada. El viento será moderado y por la tarde y noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 27 de octubre un día más estable que las jornadas anteriores, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas que llegarán a los 19°C.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con unos 14°C y una probabilidad de lluvia de apenas entre 0 y 10%. El viento soplará del sur entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde aumentará la nubosidad y el cielo estará mayormente nublado. La temperatura alcanzará la máxima prevista para el día, de 19°C, mientras que el viento rotará al sudoeste y bajará su intensidad a entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche volverá a presentarse cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 15°C y sin probabilidad de lluvias. El viento será nuevamente del sur, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.