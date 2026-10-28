La jornada se mantendrá estable, con una máxima de 18°C. El viento ganará intensidad hacia la noche y las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h.

Miércoles con máxima de 18°C y ráfagas de hasta 59 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 28 de octubre un día sin precipitaciones y con cielo entre parcial y ligeramente nublado.

Durante la mañana se esperan alrededor de 10°C, con cielo parcialmente nublado y viento del norte entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 18°C. El viento continuará del sector norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura descenderá a unos 14°C. El viento rotará al noreste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será de 0% durante toda la jornada.