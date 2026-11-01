Secuestran drogas en un control callejero

Policías detectaron los estupefacientes en poder de una persona durante una identificación de rutina en la calle Huergo.

Personal policial de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia desarrolló un procedimiento el sábado a la noche sobre la calle Huergo, con la apertura de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737).

El caso se registró alrededor de las 20:45 a la altura del 2100 de la calle Huergo cuando personal de la Seccional Segunda detectó la situación en medio de las tareas de patrullaje preventivo que se desarrollaban en el sector.

Ante el hallazgo, los uniformados dieron aviso de inmediato a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, cuyo personal acudió al lugar para llevar a cabo los reactivos de campo, el pesaje correspondiente y la posterior elevación de las actuaciones a la Justicia Federal.