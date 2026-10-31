Le secuestraron la moto, pero él quedó en libertad

La documentación presentada por el conductor no coincidía con la identificación colocada en la motocicleta.

Un control vehicular realizado durante la madrugada de este sábado en la zona sur de Comodoro Rivadavia terminó con el secuestro preventivo de una motocicleta Honda Wave, luego de que la Policía detectara inconsistencias entre la documentación presentada y la patente colocada en el rodado.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 00:30 en la esquina de las calles Huergo y Patagonia. Personal de la Sección Operaciones realizaba controles de rutina cuando interceptó la motocicleta y solicitó al conductor la documentación obligatoria. Si bien el hombre exhibió una cédula de identificación del automotor a su nombre, los datos consignados no coincidían con la patente colocada en el vehículo.

Ante la presunta infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal Argentino, intervino el oficial de servicio, el ayudante Franco Huenchuman, quien corroboró las irregularidades detectadas durante la inspección.

Posteriormente, se dio intervención al fiscal de turno, Maximiliano Morsucci, quien dispuso el secuestro formal de la motocicleta y que el conductor fuera imputado en libertad, a la espera de las pericias correspondientes.

Además, se solicitó la intervención de la División Sustracción de Automotores para realizar una verificación técnico-física exhaustiva del rodado. La motocicleta quedó a disposición de las autoridades y debía ser trasladada a la sede policial durante las primeras horas de la mañana para avanzar con las diligencias.

En paralelo, el personal interviniente labró el acta de infracción de tránsito correspondiente.