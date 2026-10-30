La repavimentación de la Ruta 40 tiene 40% de avance

La obra, que se ejecuta entre Facundo y Los Tamariscos, ya registra un 40% de avance y forma parte del convenio de compensación de deuda entre la Provincia y el Gobierno nacional. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó la importancia de recuperar corredores viales estratégicos para fortalecer la conectividad, la seguridad y el desarrollo productivo de la región.

En el marco del Plan Galina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el reinicio de los trabajos de pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Facundo y Los Tamariscos, una obra estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad vial en el oeste provincial.

La intervención abarca un total de 42,37 kilómetros y ya registra un 40% de ejecución. Los trabajos son financiados con recursos provinciales, a través del convenio de compensación de deuda celebrado entre Chubut y el Gobierno nacional, que permite avanzar en la recuperación de corredores pertenecientes a la red vial nacional.

Al respecto, Torres destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y sostuvo: “estamos dejando atrás años de abandono en las rutas nacionales e invirtiendo recursos propios, que no son más que el esfuerzo de todos los contribuyentes, para devolverles a los chubutenses la seguridad y la conectividad que se merecen”.

“Esta obra es una respuesta concreta a una demanda histórica de nuestros pueblos. Estamos recuperando infraestructura fundamental para conectar localidades, fortalecer la actividad productiva y potenciar el turismo, demostrando que los recursos de Chubut pueden transformarse en obras que mejoren la vida de nuestra gente”, aseguró el mandatario provincial.

En ese sentido, remarcó: “el Plan Galina representa una decisión de gestión muy clara: recuperar rutas que durante años estuvieron abandonadas, con planificación, inversión y obras concretas que empiezan y se terminan”.

RECUPERACIÓN INTEGRAL

Actualmente, los trabajos se concentran en el acondicionamiento de la base granular existente y la ejecución de una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho.

El proyecto contempla además el ensanche de la plataforma vial mediante la construcción de terraplenes y el alteo de banquinas, así como la demolición de sectores del pavimento deteriorado y la reconstrucción de la base granular, incorporando una capa anticongelante especialmente diseñada para las condiciones climáticas de la región.

Las tareas incluyen también trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente y la construcción de banquinas enripiadas a lo largo de todo el tramo intervenido.

La recuperación de este corredor permitirá mejorar las condiciones de circulación, reducir los riesgos asociados al deterioro de la calzada y fortalecer la integración de las localidades del oeste chubutense, favoreciendo tanto el tránsito cotidiano de los vecinos como el transporte de la producción y la actividad turística.

Desde el Gobierno provincial se solicita a quienes circulen por el sector extremar las precauciones, respetar las velocidades máximas permitidas y atender la señalización preventiva dispuesta durante la ejecución de los trabajos.