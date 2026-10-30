La repavimentación de la Ruta 40 tiene 40% de avance

En el marco del Plan Galina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el reinicio de los trabajos de pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Facundo y Los Tamariscos, una obra estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad vial en el oeste provincial.
La intervención abarca un total de 42,37 kilómetros y ya registra un 40% de ejecución. Los trabajos son financiados con recursos provinciales, a través del convenio de compensación de deuda celebrado entre Chubut y el Gobierno nacional, que permite avanzar en la recuperación de corredores pertenecientes a la red vial nacional.
Al respecto, Torres destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y sostuvo: “estamos dejando atrás años de abandono en las rutas nacionales e invirtiendo recursos propios, que no son más que el esfuerzo de todos los contribuyentes, para devolverles a los chubutenses la seguridad y la conectividad que se merecen”.
“Esta obra es una respuesta concreta a una demanda histórica de nuestros pueblos. Estamos recuperando infraestructura fundamental para conectar localidades, fortalecer la actividad productiva y potenciar el turismo, demostrando que los recursos de Chubut pueden transformarse en obras que mejoren la vida de nuestra gente”, aseguró el mandatario provincial.
En ese sentido, remarcó: “el Plan Galina representa una decisión de gestión muy clara: recuperar rutas que durante años estuvieron abandonadas, con planificación, inversión y obras concretas que empiezan y se terminan”.
RECUPERACIÓN INTEGRAL
Actualmente, los trabajos se concentran en el acondicionamiento de la base granular existente y la ejecución de una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho.
El proyecto contempla además el ensanche de la plataforma vial mediante la construcción de terraplenes y el alteo de banquinas, así como la demolición de sectores del pavimento deteriorado y la reconstrucción de la base granular, incorporando una capa anticongelante especialmente diseñada para las condiciones climáticas de la región.
Las tareas incluyen también trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente y la construcción de banquinas enripiadas a lo largo de todo el tramo intervenido.
La recuperación de este corredor permitirá mejorar las condiciones de circulación, reducir los riesgos asociados al deterioro de la calzada y fortalecer la integración de las localidades del oeste chubutense, favoreciendo tanto el tránsito cotidiano de los vecinos como el transporte de la producción y la actividad turística.
Desde el Gobierno provincial se solicita a quienes circulen por el sector extremar las precauciones, respetar las velocidades máximas permitidas y atender la señalización preventiva dispuesta durante la ejecución de los trabajos.