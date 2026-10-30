El gimnasio de la Vecinal del 30 de Octubre toma forma

Los trabajos se concentran en la ejecución de las bases, vigas y placas de anclaje que permitirán montar la estructura metálica en unos 15 días. La obra busca ampliar la infraestructura deportiva y generar nuevos espacios cubiertos para el desarrollo de actividades comunitarias.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa con los trabajos para la construcción del gimnasio que funcionará junto a la Asociación Vecinal del barrio 30 de Octubre, una obra destinada a fortalecer la infraestructura deportiva y comunitaria del sector.

Actualmente, las tareas se concentran en el hormigonado de las bases, vigas y placas de anclaje que sostendrán la estructura metálica del gimnasio. Según los plazos previstos, en aproximadamente 15 días comenzará el montaje de dicha estructura, mientras se avanza en paralelo con otros sectores de la obra.

El vecinalista del barrio 30 de Octubre, Dante Curuhuinca, expresó su satisfacción por el avance de la construcción del gimnasio que se lleva adelante junto a la sede vecinal, en el marco de los festejos por el 44° aniversario del sector. “Estamos muy contentos porque la obra va por buen camino. Sabemos que todavía queda un proceso importante por delante, pero tenemos muchas expectativas de que podamos tenerla terminada e inaugurada en febrero del año que viene, durante el mes aniversario de Comodoro Rivadavia”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia que tendrá el gimnasio para la comunidad, especialmente para los niños y jóvenes que necesitan espacios para desarrollar actividades deportivas y recreativas. “Creemos que este proyecto brindará mucha contención. El deporte es fundamental y este lugar permitirá que los chicos tengan un espacio donde encontrarse y realizar actividades”, sostuvo.

En los próximos días, se prevé dar inicio a los trabajos de cloacas y la preparación de la platea de los vestuarios, que contará con una losa independiente de la nave principal. De esta manera, una vez montada la estructura, se podrá avanzar con la construcción de los cerramientos perimetrales, los vestuarios y la platea del gimnasio.

El gimnasio de barrio 30 de Octubre es el segundo proyecto de estas características, después del concretado en La Floresta, con la particularidad de que estará vinculado directamente con la sede barrial, lo que brindará mejores condiciones para el encuentro y la participación de los vecinos en actividades deportivas y sociales.