El municipio analiza incorporar drones

El intendente Macharashvili se interiorizó sobre el sistema de seguridad que la operadora petrolera PAE implementa mediante drones e inteligencia artificial, una tecnología que el municipio analiza incorporar a su futuro Centro de Monitoreo.

El intendente Othar Macharashvili recorrió este viernes el Centro Integrado de Operaciones (CIO) de Pan American Energy (PAE), ubicado en el edificio Esparta. Allí, Horacio García, y Miguel Sridi, integrantes de la empresa, le brindaron detalles acerca del funcionamiento del sistema de monitoreo y vigilancia que opera mediante drones e inteligencia artificial.

De la recorrida participó el secretario de Control Operativo, Miguel Gómez, quien explicó que la empresa utiliza drones programados con inteligencia artificial para recorrer sectores previamente establecidos, detectar posibles situaciones y emitir alertas que permitan intervenir de manera inmediata. “Es una tarea novedosa, que vienen implementando desde hace dos años”, señaló.

Asimismo, indicó que esta experiencia resulta de interés para el municipio, teniendo en cuenta la posibilidad de aplicar esta tecnología en los más de 130 establecimientos y dependencias municipales, además de espacios públicos como parques, paseos, plazas y cruces de avenidas.

Respecto a la visita, el funcionario manifestó que la idea fue interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema y evaluar su posible incorporación al futuro Centro de Monitoreo municipal.