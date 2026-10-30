El fuego se generó en el cableado de la vivienda y el propietario debió ser traslado al Hospital Regional por inhalar el humo. Esta fuera de peligro.

Un cortocircuito generó un incendio en Km 8 y un hombre fue hospitalizado

Un cortocircuito en el cableado domiciliario desató las llamas en el living de una casa ubicada en la calle Base Esperanza. El rápido accionar de los bomberos evitó mayores daños estructurales y el propietario fue trasladado al nosocomio local de manera preventiva.

El hecho se registró a las 05:20 de la madrugada de este viernes, cuando efectivos de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 acudieron a una vivienda situada en la intersección de la zona norte a raíz de una alerta emitida por vecinos del sector.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con el propietario del domicilio, un hombre de 41 años, quien relató que se encontraba durmiendo en el interior cuando comenzó a percibir olor a humo y constató que el sillón del living se estaba incendiando.

Minutos después, dotaciones de bomberos a bordo de los móviles 46 y 57 lograron extinguir por completo el foco ígneo, constatando únicamente daños materiales y ahumamiento en las paredes.

A causa de la inhalación de humo durante el incidente, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia en el lugar. Un enfermero brindó los primeros auxilios al damnificado y posteriormente coordinó su traslado hacia el Hospital Regional para someterlo a estudios de control preventivo.

Las pericias preliminares confirmaron que el siniistro se originó a raíz de un cortocircuito en el cableado eléctrico que se propagó hacia el sillón de madera, sin registrarse personas con lesiones de gravedad.