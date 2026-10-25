El fuego alcanzó restos de telas en el edificio deshabitado de avenida Hipólito Yrigoyen. Bomberos, policías y Defensa Civil intervinieron durante el mediodía del sábado.

Una columna de humo alertó por un incendio en la ex Guilford

La quema de telas acumuladas en la antigua planta textil Guilford provocó un principio de incendio este sábado en Comodoro Rivadavia. Un transeúnte advirtió una densa columna de humo que salía del inmueble ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 1851 y alertó a la Policía.

El aviso se recibió alrededor de las 11:55 en la guardia de prevención de la Comisaría Tercera. Los efectivos acudieron al lugar, comprobaron la situación y solicitaron la intervención del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios.

Para atender la emergencia se desplegó la unidad R.I. 50, a cargo del cabo Guerra. También participó personal de Defensa Civil con el móvil R.I. 380, coordinado por Joaquín Mansilla. El procedimiento contó con la supervisión del oficial subinspector Ezequiel Fernández.

Durante la intervención se constató que el edificio estaba deshabitado y que las llamas habían afectado únicamente trozos de tela acumulados en su interior. Las tareas finalizaron cerca de las 13:40 y no se registraron personas heridas.