El siniestro ocurrió el jueves por la noche en la esquina de Saavedra y Misiones. Una mujer de 30 años resultó lesionada y el conductor de un Honda Civic huyó sin asistirla. La Policía encontró el paragolpes y la chapa patente del auto a pocos metros del lugar.

Chocó a una motociclista y escapó, pero dejó la patente en el lugar

Una motociclista de 30 años resultó herida durante la noche del jueves luego de ser embestida por un automóvil cuyo conductor escapó tras el impacto. El hecho ocurrió alrededor de las 21:25, en la intersección de las calles Saavedra y Misiones, en Comodoro Rivadavia.

Personal de la Comisaría Seccional Segunda acudió al lugar después de recibir un aviso por un siniestro vial con una persona lesionada. Al arribar, los efectivos encontraron una motocicleta Honda CB125F Twister sobre la calzada y, a pocos metros, a su conductora sentada en el cordón de la vereda, donde era asistida por transeúntes.

Según relató la mujer a los policías, circulaba por calle Misiones en dirección oeste-este cuando, al llegar al cruce, fue embestida por un Honda Civic gris. Después de la colisión, el automovilista se retiró del lugar sin detenerse para asistirla.

La motociclista manifestó fuertes dolores en la pierna izquierda, especialmente en la zona de la rodilla y el tobillo, por lo que se solicitó la intervención de personal de salud. De acuerdo con la información policial, la mujer contaba con la documentación de la moto en regla.

Durante el posterior rastrillaje realizado sobre calle Saavedra, los efectivos encontraron distintos restos del vehículo que habría participado del choque. Entre ellos apareció parte del paragolpes y una chapa patente, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones y permitirán avanzar en la identificación del automóvil y de quien lo conducía.

Mientras se realizaban las tareas de rigor, fue necesario interrumpir preventivamente la circulación en el sector para preservar la escena y permitir el trabajo policial.

La investigación continuará ahora con los elementos recuperados en el lugar para determinar la responsabilidad del conductor que abandonó la intersección tras el choque.