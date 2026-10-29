Se llevaron una ventana y terminaron detenidos en el Pietrobelli

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron detenidos durante la madrugada tras la denuncia de un vecino. La Policía recuperó una bacha que habían intentado llevarse.

Un vecino del barrio Pietrobelli denunció que le habían sustraído una ventana blanca y que también habían intentado llevarse una bacha. La intervención policial terminó con dos jóvenes detenidos y la búsqueda de la ventana, que no pudo ser localizada.

El procedimiento comenzó este jueves a la 1:35, cuando una vecina llamó a la guardia de la Seccional Segunda. Los efectivos acudieron junto con personal de S.E.G.I. a la intersección de Alsina y Misiones, donde observaron a un grupo de personas en una escalera y procedieron a identificarlas.

En ese momento, el damnificado, de 28 años, salió de su vivienda y relató lo ocurrido. Además, aportó una descripción de la vestimenta y las características físicas de los involucrados.

Con esos datos, los policías recorrieron el sector y localizaron a uno de los sospechosos en Alsina y Misiones, donde fue reconocido por la víctima. El segundo fue interceptado por personal de S.E.G.I. en Saavedra y Misiones.

La bacha fue entregada al denunciante en el lugar. Los jóvenes, de 18 y 21 años, quedaron alojados en la dependencia policial por la presunta comisión del delito de hurto en grado de tentativa, a la espera de la audiencia de control de detención.