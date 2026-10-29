Se llevaron una ventana y terminaron detenidos en el Pietrobelli

Un vecino del barrio Pietrobelli denunció que le habían sustraído una ventana blanca y que también habían intentado llevarse una bacha. La intervención policial terminó con dos jóvenes detenidos y la búsqueda de la ventana, que no pudo ser localizada.
El procedimiento comenzó este jueves a la 1:35, cuando una vecina llamó a la guardia de la Seccional Segunda. Los efectivos acudieron junto con personal de S.E.G.I. a la intersección de Alsina y Misiones, donde observaron a un grupo de personas en una escalera y procedieron a identificarlas.
En ese momento, el damnificado, de 28 años, salió de su vivienda y relató lo ocurrido. Además, aportó una descripción de la vestimenta y las características físicas de los involucrados.
Con esos datos, los policías recorrieron el sector y localizaron a uno de los sospechosos en Alsina y Misiones, donde fue reconocido por la víctima. El segundo fue interceptado por personal de S.E.G.I. en Saavedra y Misiones.
La bacha fue entregada al denunciante en el lugar. Los jóvenes, de 18 y 21 años, quedaron alojados en la dependencia policial por la presunta comisión del delito de hurto en grado de tentativa, a la espera de la audiencia de control de detención.