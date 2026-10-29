Causó disturbios e invitó a pelear al cuñado: fue detenido

Un joven de 26 años fue demorado en el barrio Cordón Forestal de Comodoro tras provocar disturbios e incitar a pelear a sus familiares en la calle Raúl Cercós. Intervino la Comisaría Seccional Sexta.

Un joven de 26 años fue demorado anoche en el barrio Cordón Forestal tras causar disturbios en su vivienda e incitar a pelear a su cuñado bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió cerca de las 23:10 horas en una propiedad ubicada sobre la calle Raúl Cercós al 400. El personal de la Comisaría Seccional Sexta acudió al lugar tras recibir el alerta emitido por el Centro de Monitoreo, el cual advertía sobre una persona alterando el orden en la vía pública.

Al arribar al sitio, los efectivos policiales se entrevistaron con la madre, la hermana y el cuñado del causante. Los familiares relataron que el individuo se encontraba bajo los presuntos efectos del consumo de alcohol y sustancias tóxicas, tornándose agresivo en el ámbito familiar.

"Se encontraba realizando disturbios y no quería retirarse del predio", explicaron las fuentes policiales respecto del testimonio recogido en el lugar. Pese a los intentos de los uniformados por mediar y persuadirlo para que cesara su actitud, el sujeto se negó de manera tajante.

La situación escaló cuando el joven comenzó a incitar de manera violenta a reñir a su cuñado, de 38 años, con quien convive en la misma vivienda. Ante la persistencia de la conducta conflictiva, el personal actuante procedió a la inmediata aprehensión del ciudadano.

El demorado fue trasladado a la sede policial por infracción a los artículos 158 y 161 de la Ley XV N° 27 del Digesto Jurídico Provincial. En el caso tomó intervención la fiscal de turno, la Dra. Silvia Chaura, mientras se labraron las actuaciones correspondientes.