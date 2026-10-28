Hallaron muerta a Nancy Godoy tras 20 días de búsqueda

La docente de 52 años estaba desaparecida en Corrientes. Hay cinco detenidos en la causa, que se investiga como femicidio.

El cuerpo de Nancy Estela Godoy fue encontrado este miércoles en Corrientes, a 20 días de su desaparición. La docente tenía 52 años y trabajaba en la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, donde enseñaba a un pequeño grupo de alumnos, hijos de los peones de una estancia.

El hallazgo se produjo después de que la Policía provincial encontrara prendas quemadas en la tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza, uno de los detenidos. Allí, a unos 150 metros de la escuela, también fue localizado un bozal. Sobre los elementos se realizaron pericias para obtener información relevante para la investigación.

Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están detenidos e imputados por femicidio. A Zarza y Sandoval se les dictó prisión preventiva sin plazo.

También permanecen detenidos Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

La investigación reúne mensajes extraídos de los teléfonos celulares secuestrados y declaraciones con contradicciones y versiones que no coinciden entre sí.