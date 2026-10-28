Luis Caputo se apunó en una mina de Catamarca

El ministro de Economía, Luis Caputo, pasó un mal momento en el viaje que lo llevó junto al presidente Javier Milei a Catamarca para recorrer una mina de litio. El funcionario sufrió por la altura, se sintió mal y debió recibir asistencia.

“El ministro de Economía viajó junto al presidente de la Nación a Catamarca, donde presentó un cuadro leve de mal de altura (apunamiento), por lo que recibió hidratación”, contaron en Casa Rosada.

“Actualmente, se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomando sus actividades con normalidad”, dijeron las fuentes oficiales.

Otras fuentes que acompañan a la comitiva oficial advirtieron que la mina está a unos 4000 metros de altura. “Se descompuso en la planta por la altura. Se sentía bastante mal”, contaron y agregaron que debió recibir una inyección y que también le tuvieron que dar oxígeno.

“Está todo bien; cero grave”, dijeron a La Nación los voceros de Caputo en el Ministerio de Economía, donde confirmaron que le pegó la altura.

Junto a su hermana, Karina Milei, el Presidente había arribado este martes a Catamarca, tierra del gobernador peronista Raúl Jalil, uno de sus aliados más firmes en el Congreso. El evento principal del viaje ocurrió hoy; bien temprano a la mañana, Milei voló en un Hércules hacia el salar del Hombre Muerto, donde la minera Río Tinto inauguró una planta de carbonato de litio. En la comitiva presidencial también estaba el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Río Tinto, firma de capitales ingleses y australianos, opera en esa zona el Proyecto Fénix, con una inversión anunciada de US$530 millones dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La empresa también accedió al beneficio para su Proyecto Rincón, en Salta, por US$2700 millones.

Al mediodía, el Presidente volaba en el Hércules hacia Salta, tierra de otro de sus aliados peronistas, el gobernador Gustavo Sáenz, desde donde regresará a Buenos Aires. De octubre a fin de año, la Casa Rosada se propuso que Milei recorra las nueve provincias en las que están distribuidos los primeros 23 proyectos aprobados a través del RIGI. La primera parada de esa gira fue en septiembre, con su paso por Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.