El peronismo y LLA disputan lugares clave en la Magistratura

La renovación de los representantes del Congreso en el organismo que selecciona y sanciona jueces reavivó la tensión en el Senado. El regreso de Fernando Rejal al bloque Justicialista dejó al peronismo con 22 bancas, una más que La Libertad Avanza, y abrió una disputa por quién se quedará con dos de los cuatro lugares de la Cámara alta.

Una nueva pelea política se prepara en el Congreso por la integración del Consejo de la Magistratura, un organismo clave para el funcionamiento del Poder Judicial. El próximo recambio obliga a definir ocho representantes legislativos —cuatro diputados y cuatro senadores— y la discusión ya comenzó a escalar.

El principal conflicto está en el Senado. El regreso del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista modificó la relación de fuerzas: la bancada que conduce José Mayans pasó a reunir 22 senadores, mientras que La Libertad Avanza quedará en 21 cuando asuma la suplente del fallecido Juan Carlos Pagotto.

Con esa composición, el peronismo se presenta como primera minoría y pretende quedarse con dos de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo. El oficialismo también reclama dos bancas, mientras que la UCR buscará conservar representación propia. La definición deberá ser formalizada por la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

Por qué importa tanto esta disputa

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros: el presidente de la Corte Suprema, cuatro jueces, ocho legisladores, cuatro abogados, dos representantes del ámbito académico y uno del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones se encuentran la selección de candidatos a magistrados y la intervención en procesos disciplinarios y de remoción.

Por eso, la discusión no se limita a un reparto de cargos parlamentarios. Cada banca puede modificar el equilibrio interno de un organismo donde se negocian ternas judiciales, sanciones y decisiones que tienen impacto directo sobre el Poder Judicial.

El antecedente de 2022 vuelve al centro de la escena

La Libertad Avanza ya anticipó que podría judicializar la cuestión si considera que el reparto vulnera el criterio de representación de las minorías.

El antecedente más fuerte se remonta a 2022, cuando la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dividió el bloque del Frente de Todos para modificar la representación en el Consejo. La Corte Suprema anuló posteriormente la designación de Martín Doñate y reconoció el reclamo de Luis Juez.

Ese fallo vuelve ahora a ser utilizado como argumento en la disputa actual, aunque el escenario es diferente: en esta ocasión el cambio surge por el regreso de Rejal a un bloque ya existente y no por la creación de una nueva bancada.

Los nombres que empiezan a aparecer

Mientras se discute el reparto, las fuerzas políticas ya analizan quiénes podrían ocupar los lugares.

En el peronismo circulan distintos nombres para representar al Senado, mientras que La Libertad Avanza evalúa sus propias candidaturas. La UCR también pretende conservar presencia en el organismo, por lo que la negociación podría derivar en una disputa de cinco postulantes para cuatro lugares.

En Diputados la puja también será intensa. Allí, el oficialismo reclamará dos bancas como primera minoría y el peronismo buscará sostener su representación, en medio de negociaciones con otros bloques.

La renovación deberá quedar resuelta antes de que los nuevos representantes asuman el 18 de noviembre.

Con el Consejo de la Magistratura nuevamente en el centro de la escena, la disputa anticipa otro capítulo de tensión entre oficialismo y oposición en torno al control político e institucional de los organismos judiciales.