Detuvieron al presunto femicida de Daniela Villalba

Renato Iván Tabella fue capturado el domingo tras ser acusado del crimen de una trabajadora sexual ocurrido este sábado en Capital Federal. Habría asesinado a la joven de 29 años, encontrada muerta el pasado viernes en barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.

La investigación por el femicidio de Daniela Villalba, la mujer de 29 años hallada muerta en su departamento de barrio Cofico de Córdoba el pasado viernes, tuvo este lunes por la mañana una novedad importante. El presunto autor de este crimen fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires, investigado también por la muerte de Tatiana Micaela Fernández (27), ocurrida días después en Retiro. Las autoridades analizan si ambos crímenes están conectados.

El sospechoso, identificado en fuentes judiciales y policiales como Renato Iván Tabella, conocido como “Iván”, fue detenido este domingo en un hotel de la calle Perón, en la Ciudad de Buenos Aires. La Voz del Interior publica que en su documento figura que reside en la localidad de Villa Giardino, localidad cordobesa del departamento Punilla.

Por el momento, Tabella se encuentra imputado por el homicidio simple de Daniela y no se descarta que su situación se complique mientras avance la investigación.

Según se pudo reconstruir desde el área de investigación de la Policía, no solo fueron claves para su identificación las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de distintos edificios públicos y privados, también lo fue el rastreo de su teléfono celular. El operativo fue realizado de manera conjunta por la Policía de Córdoba y la Policía de la Ciudad.

El crimen de Tatiana Fernández en Buenos Aires

Tatiana Micaela Fernández, trabajadora sexual, había pactado un encuentro para el sábado por la noche en un departamento de la calle Libertad al 1200, en Retiro. Una amiga comenzó a preocuparse cuando dejó de responder mensajes durante la madrugada; ambas solían mantener un código de seguridad para confirmar que estaban bien tras los encuentros.

Ante la falta de respuesta, la amiga fue al departamento con un cerrajero y, alrededor de las 8:40, encontró a Tatiana sin vida sobre la cama. Las primeras pericias no detectaron signos visibles de violencia ni desorden en el lugar, pero faltaba el celular de la víctima, un dato que llevó a la Justicia a investigar el caso como un presunto femicidio.

El encuentro había sido acordado con un hombre que usaba el nombre “Iván” en redes sociales. El fiscal Matías Di Lello ordenó el análisis de cámaras de seguridad y un allanamiento, que permitió llegar al sospechoso.

La conexión con el caso Daniela

Daniela Villalba fue encontrada muerta el miércoles 21 en su departamento de bulevar Las Heras, en barrio Cofico. Las cámaras del edificio habían registrado el ingreso y egreso de un hombre durante la noche del lunes 19, y la hipótesis de los investigadores indica que, tras el crimen, habría descartado una valija y una alfombra con rastros de sangre en un contenedor de Sucre y La Rioja.

Según informaron los primeros reportes, el hombre permanecía prófugo desde el crimen de Villalba y habría viajado a Buenos Aires tras el hecho. Su detención se produjo después de que los investigadores identificaran un número de teléfono con característica cordobesa que habría sido utilizado para coordinar el encuentro con Fernández en Retiro.

El cuerpo de Daniela Villalba, de 29 años, fue encontrado el miércoles 21 de octubre por efectivos policiales que derribaron la puerta de su departamento tras ser alertados por una amiga que advirtió un olor nauseabundo en el pasillo. La joven estaba sobre la cama, cubierta con una sábana, y presentaba heridas cortopunzantes en el cuello y en los brazos. Su teléfono celular no fue hallado en el lugar.

Tabella aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio cordobés con gorra y pelo largo hasta los hombros, tal como aparece en las imágenes difundidas por los medios. Fuentes de la causa habían preferido no revelar su identidad en las primeras horas tras la detención. Según versiones que circularon, al momento de ser atrapado habría estado comprando pasajes de colectivo.

La Justicia cordobesa investiga el hecho como un femicidio y busca reconstruir los movimientos del detenido durante los días posteriores a la muerte de Villalba. Ahora intenta determinar si existe una relación directa entre ese hombre y el caso de Retiro.

Habrá marcha para pedir justicia por Daniela

Según La Voz, amigas y allegados de Daniela Villalba convocan a una movilización este lunes 26 de octubre.

La marcha está prevista para las 19, frente al edificio ubicado en bulevar Las Heras 234, donde fue encontrado el cuerpo de la joven. Desde allí marcharán hasta Patio Olmos, en el centro de la Capital.

Coordinación entre jurisdicciones

Los ministros de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se reunieron para intercambiar información sobre la posible relación entre ambos homicidios. La cooperación busca acelerar la reconstrucción de los desplazamientos del sospechoso y reunir evidencia que permita confirmar o descartar su participación en los dos casos.

Ambos funcionarios tenían pactada un conferencia de prensa durante la mañana de este lunes, donde se espera que brinden más detalles del caso.

Por el momento, el hombre quedó detenido e imputado por el crimen de Villalba, mientras la Justicia analiza las pruebas que podrían vincularlo también con la muerte de Tatiana Fernández.

Fuente: Página12