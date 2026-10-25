Tras una cita, hallan muerta a una joven de 27 años

La mujer era trabajadora sexual y alquilaba el inmueble, en Retiro, junto a la amiga que la encontró.

Un hecho criminal ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Retiro, cuando una joven encontró a su amiga muerta en la cama de un departamento de la calle Libertad al 1200. La mujer de 27 años había ido al lugar para tener un encuentro con un hombre, que ahora es buscado por las autoridades como principal sospechoso por el asesinato.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad hallaron a Tatiana Micaela, como fue identificada la víctima por su amiga, tendida en una cama y acostada boca arriba. Según el relato de la otra joven, ambas se dedicaban al trabajo sexual y alquilaban el inmueble de manera temporal para trabajar.

La denunciante detalló que durante el sábado, la víctima había estado en el departamento reunida con un cliente llamado “Iván”, a quien había contactado a través de una plataforma de encuentros con la que trabajaban. Tras perder contacto con ella desde la noche, la joven decidió acercarse al lugar este domingo por la mañana. Al encontrar la puerta cerrada con llave y no obtener respuesta, llamó a un cerrajero y logró ingresar. Cuando vio la escena, dio aviso al servicio de emergencia del 911.

El cuerpo de la víctima, indicaron a La Nación fuentes de Seguridad porteñas, se encontraba cubierto con una sábana y sin aparentes marcas de violencia. Al mismo tiempo, el cuarto tampoco presentaba signos de desorden general.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el fallecimiento a las 08.48, mientras que se dispuso la intervención de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad.

En tanto, los efectivos de la Policía de la Ciudad se encuentran realizando un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de dar con el hombre, hasta ahora investigado como el principal sospechoso por el asesinato.