La joven era oriunda de San Juan, se había formado en la UBA y vivía en Andalucía. Viajaba junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió y fue hospitalizado en Toledo.

Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes

Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 29 años que vivía en Andalucía, fue la argentina que murió este miércoles en el choque de trenes en Toledo, España. La joven viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7 de una de las formaciones.

Su hermano sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital de la zona. Ambos habían estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y compartían un consultorio que promocionaban en redes sociales.

Se había formado en la UBA y compartía un consultorio con su hermano

Ana Martina y Zacarías eran licenciados en Podología y habían cursado la carrera en la Universidad de Buenos Aires. Además del vínculo familiar, compartían la profesión y tenían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales.

La joven residía en Andalucía, en el sur de España. Al momento del accidente estaba a bordo de una de las formaciones involucradas en la colisión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Embajada argentina en Madrid y los consulados en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y brindan la asistencia necesaria, con reserva y confidencialidad.

El accidente en Toledo y la búsqueda de otro argentino

El choque ocurrió este miércoles alrededor de las 8:54, hora local, cerca de la estación de Urda, entre esa localidad y Los Yébenes, en la provincia española de Toledo. Un tren de alta velocidad de Renfe que había partido de Madrid-Atocha a las 8 impactó desde atrás contra una formación de Iryo detenida en la vía.

La fuerza de la colisión provocó que dos vagones cayeran por un terraplén. El balance provisional asciende a al menos 68 muertos y más de 100 heridos. Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron donaciones urgentes de sangre.

Las causas permanecen bajo investigación. Entre las hipótesis se analizan una posible falla en la señalización y un error humano, sin que hasta el momento se haya determinado qué provocó el impacto.

En paralelo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que reside en España desde 2002. Según sus allegados, viajaba por trabajo desde Madrid hacia Sevilla en el vagón 8 y no pudieron volver a comunicarse con él después del accidente.

Su hermano Jorge presentó una denuncia en Madrid, aportó una muestra de ADN y se trasladó a los hospitales cercanos para intentar localizarlo. Su pareja también difundió un pedido de ayuda en redes sociales, con una descripción física para facilitar su identificación.

La Cancillería confirmó que otros ciudadanos argentinos resultaron heridos, aunque no precisó cuántos. La Embajada en Madrid y los consulados mantienen contacto con las familias y brindan asistencia consular.