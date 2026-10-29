La propuesta presentada a Nación prevé destinar $70 mil millones de fondos provinciales a más de 115 kilómetros. Dos de las intervenciones se concentran en la Ruta 3, entre Comodoro, el empalme con la Ruta 27 y la estancia Laguna Grande.

Torres pidió el control de tres tramos de las rutas 3 y 25 para repararlos

El deterioro de las rutas nacionales llevó al Gobierno de Chubut a solicitar formalmente el traspaso de tres tramos para ejecutar su recuperación con recursos propios. El gobernador Ignacio "Nacho" Torres presentó a Nación una propuesta que contempla una inversión estimada de $70 mil millones y obras sobre más de 115 kilómetros de las rutas 3 y 25.

El plan comprende dos sectores de la Ruta Nacional 3 en el sur provincial y uno de la Ruta Nacional 25, entre Trelew y Dolavon. Cada intervención tiene un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

"Solicitamos formalmente a Nación el traspaso de estos tres sectores clave para que la Provincia pueda hacerse cargo directamente de las obras", afirmó Torres. El mandatario vinculó el pedido con el riesgo que representa el estado de las calzadas para quienes transitan por esos corredores.

"Tanto la Ruta 3 como la Ruta 25 son arterias estratégicas para la producción, el turismo y la conectividad de Chubut. Su estado actual demanda una intervención urgente y una respuesta concreta para los miles de ciudadanos que merecen viajar seguros", sostuvo.

La iniciativa apunta a recuperar vías utilizadas por el transporte de cargas, la actividad productiva y turística y miles de vecinos que circulan diariamente. Incluye nuevas carpetas asfálticas, reparación de deformaciones y fisuras, acondicionamiento de banquinas, recuperación de drenajes y señalización horizontal definitiva.

LOS TRABAJOS PREVISTOS ENTRE COMODORO Y LA RUTA 27

Para los 32,62 kilómetros de la Ruta 3 que unen Comodoro Rivadavia con el empalme de la Ruta Provincial 27, la Provincia proyecta una inversión de $23 mil millones.

La intervención contempla una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente con asfalto modificado, de cinco centímetros de espesor. Se prevén tratamientos para corregir deformaciones y reducir la aparición de nuevas fisuras, además del fresado y la reposición de sectores deteriorados, el sellado de grietas y los bacheos superficiales.

Las banquinas serán acondicionadas con anchos de entre dos y 2,50 metros, de acuerdo con las características de cada sector. El proyecto incorpora también la compactación de terraplenes, la construcción de cordones cuneta y la protección de taludes mediante gaviones y colchonetas.

La recuperación de las estructuras de drenaje y la demarcación horizontal definitiva completan las tareas previstas para este tramo.

MAS DE 54 KILOMETROS HASTA LAGUNA GRANDE

La obra de mayor presupuesto corresponde al sector de la Ruta 3 comprendido entre la estancia Laguna Grande y el empalme con la Ruta Provincial 27. Abarca 54,43 kilómetros y demandaría $32 mil millones.

Allí se propone colocar una carpeta asfáltica en caliente con asfalto modificado, de cinco centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho total, con banquinas pavimentadas de 50 centímetros a cada lado.

Según las necesidades de cada sector, se realizarán trabajos de fresado, reposición de carpeta asfáltica, sellado de fisuras, bacheo superficial y relleno de grietas. También se aplicarán tratamientos específicos para reducir la reaparición de fisuras.

El proyecto incluye banquinas enripiadas de 2,50 metros de ancho, el acondicionamiento de los drenajes existentes y la señalización horizontal definitiva.

LA INTERVENCION ENTRE TRELEW Y DOLAVON

Sobre la Ruta 25, la propuesta comprende el sector ubicado entre los kilómetros 28,51 y 56,29, con una extensión aproximada de 28 kilómetros. El presupuesto estimado es de $15 mil millones.

Los trabajos incluyen una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente, de cuatro centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho total. Esa superficie estará integrada por una calzada de 6,70 metros y banquinas pavimentadas de 50 centímetros a cada lado.

Para corregir los ahuellamientos se prevé fresar los sectores deteriorados. También se ejecutarán sellados de fisuras, bacheos superficiales y el acondicionamiento de banquinas enripiadas de 2,50 metros de ancho, junto con la recuperación de las estructuras de drenaje y la demarcación horizontal definitiva.

Torres aseguró que la Provincia dispone de recursos y planificación para afrontar las intervenciones. "Con recursos propios y una planificación inteligente, queremos hacernos cargo de las obras que hacen falta: nuevo asfalto, reparación de deformaciones, señalización y acondicionamiento de banquinas", expresó.

Con las tres obras, el Gobierno provincial busca mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación, prolongar la vida útil de las calzadas y reducir la necesidad de reparaciones de mayor magnitud en los próximos años.