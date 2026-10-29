"Octubrillante": una jornada infantil para celebrar en Plaza España

Este sábado, la Plaza España de Comodoro Rivadavia será escenario de “Octubrillante, Fiesta de la Luz”, una propuesta que reunirá juegos, creatividad, experiencias científicas, teatro y música en vivo para compartir en familia. Habrá propuestas para niños y niñas de 14 a 18, y actividades para preadolescentes, adolescentes y jóvenes de 18 a 22.
La organización está a cargo de distintas iglesias cristianas de la ciudad, con el apoyo del Consejo de Pastores de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
De 14 a 18 horas, la jornada estará dedicada a los niños y las niñas. Habrá distintos stands con juegos, actividades creativas y un laboratorio de ciencias, entre otras propuestas para explorar, aprender y divertirse. Además, se compartirá una merienda.
De 18 a 22 horas, será el turno de los preadolescentes, adolescentes y jóvenes, con obras de teatro y bandas en vivo. La jornada finalizará con un mensaje de fe y esperanza destinado a los participantes.
“Octubrillante” es una iniciativa que viene desarrollándose desde 2012 en todo el país, como una alternativa a otras celebraciones, y destinada especialmente a los niños. Su propuesta pone en el centro la celebración de la vida, la alegría y el encuentro, con las infancias y las nuevas generaciones como protagonistas.
La convocatoria es para este sábado 31 de octubre, de 14 a 22 horas, en Plaza España, con actividades diferenciadas para cada grupo de edades.