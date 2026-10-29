Quiénes son los cuatro investigadores que recibirán acompañamiento para sus proyectos

Desarrollan investigaciones en instituciones científicas de la provincia y se encuentran a la espera de la resolución del CONICET sobre su ingreso a carrera.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, realizó la presentación formal de los cuatro investigadores que recibirán acompañamiento económico por parte de la Provincia para dar continuidad a sus proyectos científicos, mientras aguardan la resolución del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) respecto de su ingreso a la carrera del Investigador Científico.

La medida forma parte de una política provincial orientada a sostener las capacidades científicas y tecnológicas, acompañar las trayectorias de profesionales altamente calificados y promover la generación de conocimiento vinculado con las necesidades y potencialidades del territorio chubutense.

El acompañamiento contempla el período comprendido entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026, durante el cual los investigadores podrán continuar desarrollando sus trabajos en los institutos científicos donde desempeñan sus actividades. Asimismo, participarán en propuestas de divulgación y capacitación impulsadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS PARA LA PROVINCIA

Los cuatro proyectos abordan temáticas de relevancia ambiental, científica y territorial para Chubut, con especial atención a la biodiversidad marina, el cambio climático, la salud de la fauna y la contaminación de los ecosistemas costeros.

Una de las investigaciones se centra en la biodiversidad y conectividad genética de erizos de mar de aguas profundas del Mar Argentino, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre su distribución y características biológicas.

Otro proyecto analiza los riesgos asociados al cambio climático y la transición socioecológica en las zonas costeras de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, generando información que contribuya a la planificación y gestión integrada del litoral del Golfo San Jorge.

También se desarrollará una investigación sobre el estado sanitario y el potencial riesgo zoonótico en colonias reproductivas de lobo marino común de Patagonia norte, orientada a aportar conocimientos para la conservación y el manejo de estas poblaciones.

Finalmente, el cuarto proyecto estudia el destino de los microplásticos en los fondos costeros de Chubut y su interacción con organismos marinos, a partir de muestras obtenidas en sectores de los muelles Piedra Buena y Storni de Puerto Madryn.

A través de esta iniciativa, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, promoviendo la continuidad de investigaciones que generan información valiosa para comprender y abordar problemáticas ambientales de la provincia.

La presentación formal de los investigadores representa un paso importante en la articulación entre el Estado provincial y las instituciones científicas, con el objetivo de sostener el conocimiento, fortalecer las capacidades locales y contribuir al desarrollo de Chubut.